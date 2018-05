Analizamos los chimpunes “Magnético” tras su arribo a las canchas peruanas [FOTOS]

En estos días en que el fútbol se respira en cada esquina y que el mundial está a menos de un mes de empezar, la fiebre pelotera en el Perú crece a pasos agigantados. Por eso, Under Armour , la marca de ropa de entrenamiento que aterrizó en agosto del 2015 en nuestro país, se hace presente en el rubro del fútbol para romper el molde con un nuevo par de botines, los “ Magnético ”.



Under Armour , que ya tiene participación en el mercado del fútbol mundial, decidió traer al Perú los chimpunes “ Magnético ”, zapatos ultra sensibles para un ajuste más cómodo, y ligeros para alcanzar mayor velocidad.



Los botines “ Magnético ” cuentan con la tecnología UA Formtrue & Charged Cushioning, que entregan estabilidad en altas velocidades, y la capellada UA Formtrue, que absorbe seis veces más agua que el cuero, lo cual garantiza comodidad y seguridad en la cancha.



De la mano con el fútbol peruano

A través de los “Magnético”, Under Armour apuesta por los jóvenes valores de nuestro país que jueguen en divisiones menores o que recién estén alternando en el primer equipo de sus clubes. De esta manera, el propósito de la marca es acompañarlos en el proceso de crecimiento y convertirlos, en un futuro cercano, en embajadores.



Publirreportaje