Imagínate que las lecciones más importantes del fútbol, disciplina, trabajo en equipo, esfuerzo y mentalidad ganadora, no se queden solo en la tribuna o en el vestuario, sino que se enseñen también en la universidad. Ese es el partido que vienen jugando la Universidad César Vallejo (UCV) y la Fundación Real Madrid (FRM) en el Perú, a través de una alianza que apuesta por formar líderes con valores dentro y fuera de la cancha.

Como parte de este trabajo conjunto, la Fundación Real Madrid realizó la masterclass “Liderar equipos comprometidos con los valores”, dirigida a estudiantes de la UCV de los campus de Lima y Callao. Una experiencia que buscó demostrar que el deporte de alto rendimiento y la formación universitaria tienen mucho más en común de lo que parece.

Fernando “El Moro” Morientes, exdelantero del Real Madrid y embajador de la Fundación, fue uno de los grandes protagonistas. Morientes explicó que el éxito no se construye solo con talento. “El acuerdo une deporte, formación y estudios. Los que hemos estado en la rama deportiva sabemos lo difícil que es ir quemando etapas y llegar a lo más alto. Eso se logra gracias a valores como el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio”, señaló.

ALIANZA QUE FORMA LÍDERES

La alianza entre la UCV y la Fundación Real Madrid marca un antes y un después en la educación superior en la región. No solo porque la universidad se convierte en la primera casa de estudios universitarios en Latinoamérica en firmar un convenio de esta magnitud con la FRM, sino porque propone una nueva forma de aprender, con el deporte como una herramienta educativa real y cercana para los jóvenes.

Kelly Acuña, gerente de Administración y Finanzas de la UCV, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas en la formación integral de los estudiantes. “Esta alianza permite que nuestros alumnos comprendan que los valores que se practican en el deporte también son claves para su desarrollo profesional y personal. No se trata solo de aprender una carrera, sino de formar líderes con principios”, afirmó.

En esa misma línea, Kelly Acuña destacó que el acuerdo con la Fundación Real Madrid acerca a los estudiantes a metodologías reconocidas a nivel mundial. “Estamos hablando de una institución que trabaja con valores de excelencia, disciplina y compromiso, y eso es lo que buscamos transmitir a nuestra comunidad universitaria”, agregó.

DEL AULA A LA VIDA

El acuerdo entre ambas instituciones incluye el acceso a Sport Values Academy TV, la plataforma educativa de la Fundación Real Madrid que ofrece cursos virtuales orientados al liderazgo, el deporte y la formación en valores. Un espacio pensado para que los estudiantes puedan aprender a su ritmo, sin perder la esencia del trabajo en equipo y la superación constante.

En esa misma línea, Fernando Morientes también destacó que “el fútbol enseña a levantarse, a convivir con la derrota y a valorar el esfuerzo colectivo. Son aprendizajes que sirven para cualquier profesión y para la vida”, recordando además el trabajo sostenido que la Fundación realiza en el Perú desde hace más de 14 años.

Con más de 1.250 proyectos en 95 países y más de un millón y medio de personas capacitadas en el mundo, la Fundación Real Madrid demuestra que el fútbol también puede ser una poderosa herramienta educativa. Y de la mano de la UCV el objetivo es claro: seguir formando jóvenes con valores, liderazgo y visión de futuro. Conoce más en www.ucv.edu.pe.

