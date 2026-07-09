Los cuartos de final de “La Fiesta del Fútbol” ya están aquí y TV360 permitirá ver gratis dos de sus encuentros más esperados: España vs. Bélgica, este viernes 10 de julio, y Argentina vs. Suiza, el sábado 11 de julio. Ambos partidos estarán disponibles EN VIVO a través de la señal de América TV dentro de la plataforma.
Partidos de cuartos de final que podrás ver por TV360
Viernes 10 de julio | 2:00 p. m.
España vs. Bélgica
Sábado 11 de julio | 8:00 p. m.
Argentina vs. Suiza
Para quienes buscan dónde ver España vs. Bélgica o dónde ver Argentina vs. Suiza, el acceso es sencillo: solo deben ingresar a TV360, registrarse y buscar América TV en vivo. La plataforma está disponible desde el celular, la web o un Smart TV y puede ser utilizada por usuarios de cualquier operador móvil.
Además de permitir ver fútbol gratis, TV360 ofrece una experiencia flexible para que los hinchas sigan los partidos desde casa, camino al trabajo, en la universidad o reunidos con amigos. Los clientes Bitel cuentan con un beneficio adicional: pueden utilizar TV360 sin consumir sus megas y disfrutar cada jugada y cada gol con mayor tranquilidad desde sus dispositivos móviles.
La propuesta también permite que personas de distintas regiones del país, incluidas aquellas con menos acceso a plataformas de pago, puedan disfrutar entretenimiento deportivo de calidad sin que la distancia sea una barrera.
Con estas transmisiones, TV360 refuerza su posicionamiento como una plataforma accesible para acompañar la recta final de “La Fiesta del Fútbol”, combinando contenido gratuito, conectividad y acceso desde cualquier lugar.
Para ver España vs. Bélgica y Argentina vs. Suiza, ingresa a https://tv360.bitel.com.pe/, regístrate y busca América TV dentro de la plataforma.