Liga 1: la recta final del Torneo Clausura 2023

Cada vez falta menos para que concluya el Torneo Clausura de la Liga 1 del fútbol peruano, y los cuatro equipos con mayores posibilidades de ganar ya están preparados para dejarlo todo en la cancha y levantar el codiciado trofeo. Universitario de Deportes y Melgar tienen 35 puntos, mientras que Sporting Cristal y Alianza Lima están muy cerca con 33 puntos. Esto nos da una idea de qué tan competitivas serán las dos últimas jornadas que faltan por disputarse.

En cuanto al favoritismo en las apuestas en la Liga 1, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se ubican en las primeras posiciones, sin embargo, en la penúltima fecha ambos viajan a Cusco a disputar sus respectivos partidos y cualquier cosa puede suceder. En tanto, Alianza Lima marcha tercero y Melgar, que descansa en esta jornada, está a la espera de los resultados a su favor.

¿Qué expectativas hay sobre la final del Torneo Clausura de la Liga 1 2023?

Todo indica que la final del Torneo Clausura de la Liga 1 2023 será totalmente vibrante y sobre todo, emocionante. Alianza Lima, con 75 puntos en la tabla acumulada, ha asegurado su cupo directo a la gran final. Pero no descarta ser campeón nacional directo consiguiendo el Clausura, sin embargo, no depende de sí mismo.

Otro de los equipos que mantiene alta las expectativas de los aficionados es Universitario de Deportes, que solo necesita ganar sus dos últimos partidos para alzar el título del Torneo Clausura y jugar la final nacional por ubicarse actualmente segundo en la tabla acumulada con 69 puntos, solo uno más que Sporting Cristal. Los celestes y Melgar también tienen chances, pero necesitan de otros resultados.

Así está estipulada la programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023

En cuanto a la próxima jornada, esta quedó programada de la siguiente manera con Melgar como el equipo que descansa:

• Viernes 20 de octubre: 3:00 PM - La oncena del UTC recibirá al Cesar Vallejo en el estadio Héroes de San Ramón.

• Sábado 21 de octubre - Ese día habrá triple tanda de partidos. A la 1:00 PM, Alianza Atlético se enfrentará con el Deportivo Municipal. Luego, a las 4:00 PM en el Garcilaso de la Vega, harán lo propio Universitario de Deportes y Cusco FC. Finalizando ese día, a las 8:00 PM, Alianza Lima se verá la cara con el ADT en el Alejandro Villanueva.

• Domingo 22 de octubre - Este día habrá cuatro enfrentamientos. A la 1 PM se enfrentarán las oncenas de Unión Comercio Vs. Deportivo Garcilaso. A las 3 PM el equipo Carlos Mannucci se verá la cara con el Binacional y a su vez, el Sport Boys Vs. Sport Huancayo. Finalmente, a las 8 PM será el partido de Sporting Cristal Vs. Cienciano.

• Lunes 23 de octubre - A las 3 PM se enfrentarán las oncenas de Academia Cantolao y el Atlético Grau.

¿Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2023?

Para la última jornada, los partidos de los equipos que están peleando el Torneo Clausura deberán jugarse en simultáneo. Todavía no hay programación, pero el fixture de la jornada 19 se jugará de la siguiente manera:

• ADT vs. Carlos A. Mannucci

• César Vallejo vs. Cusco FC

• Municipal vs. Cantolao

• Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

• Universitario vs. Sport Huancayo

• Binacional vs. Melgar

• Atlético Grau vs. Unión Comercio

• Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

• Sport Boys vs. Cienciano

En resumen, el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 peruana se acerca a su emocionante etapa final con cuatro equipos destacados en la contienda por el título.