Llegó el momento en el que cada gol puede cambiar la historia. Con el inicio de las semifinales, “La Fiesta del Fútbol” alcanza uno de sus puntos de mayor emoción y conversación entre los aficionados peruanos.

TV360, la plataforma de streaming y televisión en vivo de Bitel, permite que los usuarios acompañen esta etapa decisiva desde su celular, computadora o Smart TV. Gracias a su alianza con América TV, los partidos disponibles pueden verse gratuitamente dentro de la plataforma, sin importar el operador móvil del usuario.

La propuesta permite que los hinchas vivan las semifinales desde donde estén: en casa, durante un viaje, camino al trabajo, en una reunión con amigos o desde distintas ciudades y comunidades del país.

Este alcance resulta especialmente importante para las personas que viven en zonas alejadas, pues TV360 contribuye a acercar entretenimiento deportivo de calidad sin exigir el pago de una suscripción adicional.

Los clientes Bitel cuentan, además, con un beneficio especial: pueden acceder a TV360 sin consumir sus megas y disfrutar de cada momento clave desde sus dispositivos móviles.

Para comenzar a ver la programación disponible, los usuarios deben ingresar a https://tv360.bitel.com.pe/, registrarse y buscar la señal de América TV.

De esta manera, TV360 fortalece su presencia en la recta final del torneo y reafirma su compromiso de democratizar el acceso al entretenimiento digital en todo el Perú.