En días pasados Cristiano Ronaldo dio una entrevista al periodista del Chiringuito Edu Aguirre y volvió a arremeter contra el Balón de Oro, algo que quizás en esta ocasión no se esperaba, pero que ya en el pasado había indicado. En la conversa habló sobre la polémica del Balón de Oro que le ganó Rodri a Vinicius e indicó:

“Tiene que haber algo más de credibilidad. Algo más serio. Me decepciona por él, porque lo merecía. Pero no hay credibilidad.... He sentido lo mismo que él dos veces. Sentí impotencia, pero luego lo entendí, y cuando lo entiendes sabes que hay ciertas luchas que no vas a ganar”.

Si bien esto no afecta las cuotas de partidos de futbol o la valoración de las apuestas en muchos mercados, pone en duda la veracidad del premio y si no hay intereses de terceros inmiscuidos en la selección.

Sin embargo, quizás muchos puedan pensar que esto se debe a la personalidad de Cristiano Ronaldo, pero la verdad es que no es el primero en hablar de las injusticias del premio. Así que echemos un vistazo a otras ceremonias polémicas y las reacciones de algunos protagonistas a lo largo de los años.

¿Qué es el Balón de Oro?

El Balón de Oro es un premio que entrega la revista France Football al jugador más destacado del año según periodistas especializados en el deporte desde el año 1956. Es tal su significado que es considerado el galardón individual más importante del fútbol.

¿Por qué las quejas? Las ceremonias del Balón de Oro más polémicas

Al ser algo subjetivo y sin unos criterios claros establecidos, el premio nunca escapa de la controversia, sin embargo, hay algunos “errores” históricos que parecen ser escandalosos como:

• Año 1996: A pesar que Ronaldo Nazario estaba volando con el Real Madrid en el año 1996 y se consideraba el máximo favorito, el premio fue a parar a las manos de Matthias Sammer, un jugador del Borussia Dortmund que tenía méritos para conseguirlo (Campeón de Bundesliga y Eurocopa), pero que no alcanzaba lo que había mostrado Ronaldo.

• Año 2001: En esta ocasión el futbolista “perjudicado” sería nuevamente alguien de “La Casa Blanca”, Raúl González. Para aquel momento, el ariete del Real Madrid venía de ser el goleador de La Liga y de la Champions League, pero se quedó en el camino ante un Michael Owen que venía de ganar la FA Cup, la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa.

• Año 2003: Para el 2003 Thierry Henry se quedó con ganas de quedarse con el premio (al igual que en el 2006) a pesar de ser el mejor futbolista de un Arsenal que ese año deslumbró al mundo del fútbol con sus actuaciones. En su lugar, ganó el checo Pavel Nedvěd quién venía de ganar la Serie A y la Champions League.

• Año 2006: En este caso la controversia vino porque ganó un defensor, Fabio Cannavaro. Si bien había sido campeón del mundo, muchos esperaban que el premio recalara en manos de su compañero Gigi Buffon o en caso de salir de la selección de Italia en Thierry Henry.

• Año 2010: Una vez dentro de la era Messi-Cristiano se presentaría una de las primeras polémicas con Messi. En esta ocasión debió haber sido para Xavi o Iniesta quienes le acompañaban en el Barcelona y además habían ganado la Copa del Mundo de Sudáfrica.

• Años 2013 y 2014: Aquí combinamos dos ceremonias porque aunque en ambos ganó Cristiano Ronaldo, se esperaba que Ribery ganara el primero (2013) por una temporada excepcional y Neuer el segundo (2014). De este último se puede destacar que Neuer era una de los porteros menos batidos del año y que había quedado campeón de Bundesliga y la Copa del Mundo.

Además de estos casos mencionados hay muchos ejemplos entre los que fueron afectados futbolistas como Alfredo DI Stefano, pero decidimos hacer una recapitulación de la “historia contemporánea del fútbol”

Lionel Messi y las polémicas en el Balón de Oro

Al hablar de polémicas en torno al Balón de Oro creemos que Messi merece un capítulo aparte porque ha sido uno de los futbolistas más beneficiados del sistema de votación. Decimos esto porque al ya mencionado caso de 2010 hay que sumarle la controversia de los premios 2019 donde Virgil Van Dijk era favorito por ser determinante en la Champions del Liverpool, 2021 en donde todo indicaba que Robert Lewandowski debía ser el ganador sin ningún tipo de dudas y 2023 cuando Messi no había hecho los méritos suficientes con su equipo y Haaland venía de ser claramente el mejor futbolista del año.

Futbolistas que han cuestionado al galardón

Además de lo que comentó Cristiano en su reciente entrevista hay que destacar otros nombres del fútbol como Robert Lewandowski quien en su momento destacó que “el fútbol funciona como política”, Rio Ferdinand quien aseguró que “Lewi” debió haber ganado el premio y que se puede hacer una petición para que se lo den (en tono chistoso) e Iker Casillas quién fue compañero de Xavi e Iniesta en la selección de España de 2010 “Es absurdo, no hay criterio. No sé quién narices los elige”.

Asimismo, hay que hacer mención al dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez quien tras la victoria de Rodri manifestó que “hay muchos periodistas desconocidos votando por el premio” y que eso a la postre perjudicó a Vinicius.