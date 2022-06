Correr es, en el fondo, una carrera contra nosotros mismos. En cada salida nos esforzamos por mejorar nuestro rendimiento y superar previas marcas. Una de sus consecuencias es el claro beneficio a nuestra salud, pero imagina que por cada kilómetro que corras también puedas contribuir a la salud del planeta. Esta es la premisa de Run For The Oceans, la iniciativa con la que Adidas busca compartir tu pasión por correr y, al mismo tiempo, reducir los residuos plásticos de los océanos.

UNA CARRERA POR GANAR

Creada en el 2017, Run For The Oceans busca reunir a todos los runners del planeta y darles una misma meta: salvar a los océanos de la contaminación de plásticos. Por esta razón, Adidas limpia el equivalente a 10 botellas de plástico en el mar por cada kilómetro recorrido en el evento, una acción necesaria y urgente para nuestro planeta, ya que desechamos 9 millones de toneladas de plástico en sus mares.

Adidas, con Run For The Oceans, nos recuerda que nuestra pasión por correr es tan grande que no solo tiene el poder de cambiarnos a nosotros, sino también cambiar el mundo.

PASIÓN E INNOVACIÓN

Un ganador siempre está más preparado que el resto. Al mismo tiempo que Adidas limpia los océanos de plásticos, también los reutiliza para crear zapatillas y ropa de alto rendimiento. La última muestra de esta innovación es la Ultraboost 21 Primeblue, el nuevo par de zapatillas de Adidas que, además de tener su calidad garantizada, está hecha de tejidos creados a base de residuos plásticos. Descúbrela aquí.

Ultraboost 21 Primeblue

En una carrera gana el más rápido, pero con Run For The Oceans, ganamos todos: tú y el planeta. Deja todo en el asfalto y suma todos los kilómetros que puedas. Para más información, ingresa a la página del evento y participa en el desafío.

REPORTAJE PUBLICITARIO