A tan solo dos jornadas de finalizar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, la lucha por el séptimo puesto, que otorga el pase al repechaje, se centra en tres selecciones: Venezuela, Bolivia y Perú. Con Argentina, Ecuador, Paraguay, Brasil, Uruguay y Colombia teniendo prácticamente asegurado los boletos directos, todas las miradas ahora se posan sobre esas tres selecciones. ¿Quiénes tienen las mejores probabilidades de alcanzar la repesca y seguir soñando con el mundial? Indaguemos en algunas variables claves.

¿Cuáles son las probabilidades de Venezuela?

Venezuela lidera la carrera por el repechaje con un 58% de probabilidad, según las casas de apuestas. Actualmente, “la vinotinto” se ubica en la séptima plaza, con 18 puntos, lo que les da cierta tranquilidad. Los partidos restantes son contra Argentina (visitante) y Colombia (local). Enfrentar a Argentina en casa representa ya de por sí es un gran desafío, pero el duelo en casa contra Colombia puede ser una oportunidad para sumar puntos valiosos, dado que la selección venezolana suele tener buena racha cuando juega de local. La diferencia de goles de la vinotinto (-4) en comparación con Bolivia (-16) podría ser un factor determinante si los bolivianos logran empatar en puntos. Para que Venezuela asegure el repechaje, debe ganar en alguno de sus dos últimos compromisos y que Bolivia no gane ningún juego.

Probabilidades de Bolivia

Bolivia, con 17 puntos, tiene un 22% de probabilidad de alcanzar el repechaje. Su victoria 2-0 sobre Chile en la fecha 16, disputada en El Alto, les permitió escalar al octavo lugar y mantenerse a un punto de Venezuela. La fortaleza de Bolivia como local en la altura de La Paz (3,600 metros) ha sido un factor determinante, ya que lleva cinco partidos invictos en casa (3 victorias, 2 empates). Sus duelos restantes son contra Colombia (visitante) y Brasil (local). Enfrentar a Colombia en Barranquilla será complicado, pero el partido contra Brasil en La Paz podría darles cierta ventaja, pues Bolivia ha demostrado ser capaz de sorprender en casa. Sin embargo, su diferencia de goles (-16) es una desventaja significativa para alcanzar a Venezuela. Para superar a la "Vinotinto", Bolivia necesita ganar ambos partidos con marcadores abultados y esperar que Venezuela no sume más de un punto. Esto luce algo improbable dado el calibre de sus rivales.

Probabilidades de Perú

Perú enfrenta un panorama sumamente complicado para alcanzar la meta de llegar al repechaje con tan solo 12 puntos y una probabilidad de tan solo 1%. Tras empatar 0-0 con Ecuador en la fecha 16 y con Colombia en la fecha 15, la “Bicolor” se mantiene en el penúltimo puesto. Sus partidos restantes son contra Uruguay (visitante) y Paraguay (local). Ganar ambos encuentros es imprescindible, pero incluso consiguiendo esos seis puntos, Perú necesitaría que Venezuela y Bolivia no sumen más de un punto combinado y revertir una diferencia de goles de siete con respecto a Venezuela. Esto implicaría victorias muy abultadas, como goleadas de 10-0, un escenario muy improbable considerando que Perú no ha mostrado una consistencia goleadora (solo 6 goles en 16 partidos) en lo que va de eliminatorias sudamericanas. La ausencia de figuras históricas como Jefferson Farfán y las inconsistencias de Paolo Guerrero han mermado el rendimiento del equipo, que bajo la dirección de Óscar Ibáñez no ha logrado revertir su posición. Su única esperanza radica en resultados milagrosos de otros equipos, pero las probabilidades son mínimas.