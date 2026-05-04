¿Cómo han evolucionado los cibercriminales? Cuatro claves para entender el nuevo perfil del atacante

El cibercrimen ha dejado de ser una actividad aislada para convertirse en una industria estructurada, con modelos de operación cada vez más sofisticados. En los últimos diez años, los atacantes han evolucionado hacia esquemas organizados que replican lógicas empresariales, incorporan nuevas tecnologías y amplían su alcance a distintos sectores económicos.

Esta transformación no solo ha incrementado la frecuencia de los ataques, sino también su complejidad, obligando a las organizaciones a replantear sus estrategias de defensa.

“Hoy vemos estructuras criminales con roles definidos, donde distintos actores participan en el desarrollo, ejecución y comercialización de ataques. Es un modelo muy similar al de una empresa”, explica Tomás Fernández, especialista en ciberseguridad de ITQ Latam.

Cuatro claves para entender el nuevo perfil del atacante

1. Operan como organizaciones estructuradas: a diferencia de años anteriores, los cibercriminales ya no actúan de forma individual. Actualmente existen grupos con funciones específicas, como desarrolladores de malware, operadores de ataques y distribuidores de accesos. Esta especialización les permite aumentar la eficiencia y escalar sus operaciones.

2. Acceso a herramientas bajo demanda: el modelo “as-a-service” ha facilitado el acceso a recursos para cometer ataques. En mercados clandestinos es posible adquirir desde ransomware hasta kits de phishing listos para usar, lo que reduce la barrera de entrada incluso para actores con conocimientos técnicos limitados.

3. Uso de tecnologías avanzadas: la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial y automatización ha elevado el nivel de sofisticación de los ataques. Esto permite a los ciberdelincuentes personalizar campañas, evadir sistemas de detección y actuar con mayor rapidez.

4. Mayor enfoque en sectores estratégicos: industrias como la financiera, el retail y la salud se han convertido en objetivos recurrentes debido al valor de los datos que manejan y a su dependencia operativa de sistemas digitales.

Un reto creciente para las organizaciones

Ante este escenario, el representante de ITQ Latam advierte que las estrategias tradicionales de ciberseguridad ya no son suficientes. La evolución del atacante exige enfoques más proactivos, con capacidades de monitoreo continuo y respuesta rápida ante incidentes.

“Las organizaciones necesitan entender que están enfrentando a una industria en constante evolución. La clave está en anticiparse y no solo reaccionar frente a los ataques”, señala el especialista en ciberseguridad de ITQ Latam

En un entorno digital cada vez más expuesto, comprender cómo operan los nuevos actores del cibercrimen se vuelve fundamental para reducir riesgos y fortalecer la protección de la información.