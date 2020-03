Luego de varias semanas de indagaciones, se descubrió que el perro encontrado en el patio trasero de una casa de Victoria, Australia, es un cachorro de raza dingo 100% puro. La historia ha generado gran impacto entre los usuarios de Facebook. Te sorprenderás con lo ocurrido.

Desde agosto del 2019, mes en que el can fue encontrado, un grupo de residentes creyó que Wandi era un zorro o un perro común y corriente. Luego de un debate en línea, el animal fue llevado a un centro veterinario.

Es así que la Fundación Australiana de Dingo confirmó hace algunos días que se trata de “un dingo 100% puro de las tierras altas de Victoria”. La directora de la fundación, Lyn Watson, explicó a ABC News que este tipo de animales, de la llamada raza alpina, se encuentra “muy cerca de la extinción”.

La organización anunció que Wandi será parte de su programa de reproducción, “proporcionando nuevos genes para aumentar la fuerza y la diversidad” de la población de dingos puros que tiene el santuario de la institución.

El hecho tomó por sorpresa a los usuarios de Facebook, quienes en su mayoría pidieron que todas las personas involucradas en el caso, junto con las autoridades respectivas, hagan lo posible por preservar la supervivencia de esta especie.

Dingo (Canis lupus dingo)

El dingo (Canis lupus dingo) es una subespecie de lobo propia de Australia. Es comúnmente descrito como un perro salvaje australiano, pero no se limita a Australia y tampoco es originario de ahí. Los dingos modernos se encuentran por todo el sureste de Asia, generalmente en pequeñas manadas en los bosques naturales, y en Australia, particularmente en el norte.

Como resultado del cruce con perros introducidos por los europeos, la raza pura de dingos está en declive. A principios del siglo XX, la tercera parte de los dingos eran cruce de dingo y perros domésticos, y aunque el proceso de cruce era menor en zonas más remotas, se considera inevitable la extinción de la subespecie.​

Aunque la protección del dingo está vigente en Parques Nacionales Federales, Áreas de Patrimonio de la Humanidad, Reservas Aborígenes y el Territorio de la Capital Australiana, los dingos son calificados como plaga en otras áreas. La ausencia de una misma protección en todo el país implica que en muchas zonas se les cace con trampas o se les envenene, lo que ha ocasionado, junto con la hibridación con los perros domésticos, que la calificación del taxón ascendiese de “Bajo riesgo” a “Vulnerable” en 2004 por la IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources).

¿Los dingos pueden ser mascotas?

El dingo es una subespecie de lobo más fácil de domesticar que los lobos del hemisferio norte. Los cachorros de dingo sólo están disponibles en Australia y es ilegal exportarlos. Los cachorros pueden costar de 500 a 1000 dólares australianos.

​ Aunque los dingos son más sanos que la mayoría de perros domésticos y no tienen el característico “olor a perro”,​ se pueden volver muy problemáticos durante su ciclo anual de reproducción o celo. Los machos, particularmente, intentarán escapar para buscar pareja. Algunos aborígenes impiden la huida de un dingo que han adoptado con la agresiva práctica de romperle las patas delanteras.​

