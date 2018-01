Es una cosa de locos y cuando se trata de estadísticas, MisterChip siempre asombra con data bastante peculiar en cuanto ligas europeas y Mundial. Ahora, a 134 días de que empiece Rusia 2018, el español indicó que para la Copa del Mundo de 2034, el hijo de Gerard Piqué y Shakira pueden cumplir con una profecía que se cumple cada 24 años con nombres de ciudades italianas y jugadores de fútbol. Sin más, los invitamos a leer el post que publicó el estadístico en su cuenta de Facebook , Twitter y otras redes sociales. Todo un viral en Internet.



En el caso de Francia 38, el turno fue para Jorgen Juve, un futbolista del seleccionado noruego, que en vida también ejerció como jurista, periodista, escritor y profeta de la increíble coincidencia que cita el periodista MisterChip; pues fue tras los pasos de Juve que 24 años después, habría otra maglia con el nombre de un club de la Serie A.



En 1962, la selección Argentina alineó bajo palos al arquero titular de Boca Juniors en su momento: Antonio Roma. Sí, el guardameta llevaba como apellido la capital italiana, y haciéndole caso a lo inaugurado por Jorgen Juve 24 años atrás, continuó la profecía del club italiano en el dorsal.



La profecía de MisterChip con Milán, el hijo de Piqué y Shakira. (Foto: Facebook) La profecía de MisterChip con Milán, el hijo de Piqué y Shakira. (Foto: Facebook)

En 1986 se esperaba con ansía el Mundial en territorio mexicano. Mientras unos querían ver a Maradona y su próxima ‘Mano de Dios’, otros pensaban en el centrocampista italiano Fernando De Napoli, que continuaba la profecía, llevando como apellido en el dorsal el nombre del club de la ciudad de Nápoles, al sur de Italia. Y así va la historia.



Dice MisterChip que ante el inequívoco de las cuentas, el próximo en lucir el nombre de un club italiano en la camiseta, aparecerá en 2034. Pero no sólo cumple con informar la fecha, sino que resalta una hipótesis que ante lo exhibido a lo largo de la historia de los mundiales, no es para nada descabellada.



“24 años después de Palermo, es decir, en 2034, dice la profecía que un chico con nombre de club italiano jugará un Mundial del que todavía no se conoce la sede y, para entonces, el primer hijo de Gerard Piqué y Shakira tendrá 21 años, una edad perfecta para ser convocado por España o por Colombia. Y si, llegados a este punto, aún te estás preguntando qué pinta el hijo del central del Barcelona en todo esto, solo te diré que su nombre es... Milán”.



Dice MisterChip, dejando la incertidumbre a flote y recordando el nacimiento del niño, el 22 de enero de 2013.