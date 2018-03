Si alguna vez imaginaste cómo terminaría un encuentro entre Karim Benzema y Mathieu Valbuena, ambos atacantes ya dieron una respuesta. Uno a través de los medios y el otro en una historia de Instagram , cuya captura es viral en las redes sociales.

Hay que remontarnos a finales del año 2015, cuando explotó el escándalo por un video con contenido sexual que involucraba al actual jugador del Fenerbahçe y que, posteriormente, trajo muchas consecuencias judiciales y deportivas.

Después de una serie de momentos incómodos para Benzema y el propio Valbuena, la justicia imputó al atacante de Real Madrid. Desde entonces ya han pasado dos años y Mathieu ha imaginado una cita con Karim en los campos.

"Si me cruzase con él en un campo de fútbol no tendría ningún problema en darle la mano" , declaró el delantero del club turco en una entrevista. La respuesta del 'Gato' no se ha hecho esperar a través de Instagram.

En una historia, Benzema tomó una captura con la declaración de Valbuena y agregó un texto: "¡Guarda tu mano!". De esa manera, el excapitán de Francia ha dejado claro que no ha perdonado a su compatriota.

Por aquel problema, el jugador de la 'Casa blanca' perdió la confianza del seleccionador galo que no lo ha citado para el equipo nacional y, a este paso, es altamente probable que el atacante se pierda Rusia 2018.