Karim Benzema conoce bien las exigencias y el prestigio de ganar un Balón de Oro. Es por eso que, como voz autorizada, se refirió a la situación de su excompañero en el Real Madrid, Vinícius Jr., quien perdió el galardón en el último momento. El hoy delantero del Al-Ittihad, en una entrevista para El Chiringuito, mostró su apoyo incondicional hacia el brasileño y no ocultó su frustración ante el desenlace. La relación entre el ‘Gato’ y el exjugador de Flamengo es de mutua admiración y respeto, por lo que el delantero francés expresó su tristeza por la decepción de ‘Vini’ tras ser considerado el favorito por meses, solo para ver cómo el trofeo caía en manos de Rodrigo Hernández, volante del Manchester City.

El Balón de Oro en 2022 destacó el esfuerzo y crecimiento de Vinícius Jr. en la última temporada, especialmente en la Champions League, donde el brasileño brilló partido tras partido. “Vinícius es un jugador que ha hecho mucho esfuerzo. No es solo meter goles. En la Champions que ganó el Madrid la temporada pasada, en cada partido fue determinante. Creo que no hay otro que lo merece más que Vinícius”, dijo Benzema en conversación con Edu Aguirre.

Benzema también compartió que, tras la decisión, le envió un mensaje de apoyo a Vinícius, quien se encontraba comprensiblemente afectado por el giro inesperado de los acontecimientos. “Le escribí un mensaje y estaba triste. Es normal. Es un poco complicado cuando todo el mundo te ve ganando el Balón de Oro y al final, un día antes o unas horas antes te dicen que no lo vas a ganar. Es muy complicado”, confesó Benzema.

El delantero francés agregó que, pese a la tristeza, tiene fe en la resiliencia y el carácter de Vinícius, quien seguirá trabajando para alcanzar el trofeo en el futuro. "Vinícius es un buen chico, va a trabajar y un día va a ganar el Balón de Oro", aseguró, confiando en que el brasileño encontrará su momento para alzarse con el premio.





Benzema: la defensa a 'Vini' y el palo a Rodrigo Hernández





Si bien Benzema aclaró que no guarda resentimientos hacia Rodri, fue claro al expresar que, en su opinión, Vinícius es un jugador que genera un impacto mucho mayor en la cancha. “No tengo nada contra Rodri, que es un buen jugador”, puntualizó Benzema. Sin embargo, no pudo evitar hacer una comparación directa entre ambos: “Estoy en mi sofá, miro la televisión y Rodri no hace cosas que diga ‘Pffff’, y Vinícius eso lo ha hecho más de una vez”.

Estas declaraciones reflejan no solo el respeto que Benzema siente por el talento de Vinícius, sino también su convicción de que el Balón de Oro debería ser otorgado a quien realmente marca la diferencia en el terreno de juego. Cabe recordar que ambos jugadores ganaron una Champions League con el Real Madrid (2022) y jugaron juntos hasta mediados del año pasado.

Karim Benzema y Vinpicius Junior jugaron juntos hasta mediados de 2023. (Foto: Getty Images)

Real Madrid y Vinícius pasan la página





Dentro del Real Madrid, tanto cuerpo técnico como jugadores entienden la importancia de dejar atrás la polémica y centrarse en lo que realmente importa: la competencia. La inesperada derrota de Vinícius en el Balón de Oro ha servido de impulso para unir al equipo, que ya piensa en el partido frente al Valencia en Mestalla, seguido de un enfrentamiento crucial contra el AC Milan en la Champions League.

Tras la controversia, el club blanco quiere distanciarse del show de la gala y enfocar todas sus energías en los próximos retos deportivos. Una publicación de Vinícius de una imagen simbólica del primer equipo en pleno, tomada al inicio de la temporada junto al presidente Florentino Pérez, y representando el compromiso de todos con el escudo blanco.

Thibaut Courtois, el guardameta merengue, respondió con un mensaje breve pero alentador: “Vamos, amigo”. También se sumaron Camavinga, Militao, Rodrygo, Valverde y Alaba, quienes inundaron las redes con palabras de apoyo y muestras de que están con él en cada paso. Para el Real Madrid, esta circunstancia no es más que una motivación extra para reforzar el compañerismo y la fortaleza grupal.

Benzema y Vinícius Junior jugaron juntos hasta 2023. (Foto: Getty Images)





