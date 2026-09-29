Tras empatar con Colombia en su debut en el banquillo de la selección, Rafa Márquez tendrá su segunda prueba en esta fecha FIFA. México enfrentará a Perú hoy en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, a las 19:00 horas (hora del centro), y lo puedes ver EN VIVO por Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.

El encuentro amistoso internacional entre las selecciones de México y Perú se presenta como un duelo de contrastes tácticos y de urgencia competitiva. Por un lado, el conjunto mexicano afronta este compromiso bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, buscando consolidar una idea de juego dinámico, fortalecer el colectivo y proponer un ritmo intenso desde el mediocampo.

La selección peruana intenta reencontrarse con su mejor versión futbolística tras dejar dudas y marcadores adversos en sus recientes presentaciones, apelando al orden defensivo y al juego directo para contrarrestar el favoritismo inicial del cuadro azteca. Mano Menezes es cuestionado por el nivel que viene mostrando la bicolor bajo su mando; por ello, necesitan ganar.

TL;DR del México vs. Perú por amistoso internacional

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN En Vivo

ViX y TUDN En Vivo 🕕 Hora: 19:00 horas del Centro de México

19:00 horas del Centro de México 🏟️ Estadio: Sports Illustrated Stadium

Sports Illustrated Stadium 🌎 Amistoso internacional por fecha FIFA

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Perú hoy?

El encuentro entre México y Perú podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

Dónde mirar por TV y streaming online el partido amistoso fecha FIFA entre México vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium – Harrison, Nueva Jersey. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Perú por amistoso internacional?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Nueva Jersey.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Perú en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Perú hoy

Detalle Información Partido México vs. Perú Competición Amistoso internacional por FIFA Fecha Martes 29 de septiembre Horario 19:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Nueva Jersey, Estados Unidos.

Con dos selecciones buscando consolidar su idea de juego, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey veremos un partido que promete ser emotivo y de gran nivel. México intentará ser protagonista, tomar control del mediocampo y presionar a su rival para obligarlo a equivocarse. Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro EN VIVO por Canal 5, TUDN, ViX y TUDN En Vivo.