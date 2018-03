El hermano y representante de Paulo Dybala , Gustavo, ha alborotado Twitter con una publicación relacionada a la Selección de Argentina y la última lista de convocados anunciada por Jorge Sampaoli.

El cuadro 'Albiceleste' se medirá contra Italia y España y el entrenador no llamó a la 'Joya' para ambos juegos de preparación. Entonces, el agente del atacante de Juventus cuestionó esa decisión a su manera.

"¡Qué lastima! ¡Unos dirigentes y unos periodistas armaron un equipo!" , escribió el hermano de Paulo Dybala en su cuenta de Twitter. Al instante, los seguidores respondieron a la fuerte publicación.

Horas antes, el seleccionador de Argentina explicó que el delantero no estuvo dentro de los convocados por no adaptarse de la mejor forma a la idea que él quiere para su equipo. Además, el DT aclaró que no estaba descartado para Rusia 2018.

"Nosotros pensamos que Paulo es un jugador 'top' en la selección y nos ilusionamos con eso. Sin embargo, en el desarrollo del proceso o nosotros no supimos adecuarlo o él no se adaptó a la idea", indicó. Al poco tiempo, el hermano de Dybala disparó en Twitter.