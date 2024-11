La Selección Peruana sumó una nueva derrota en su visita a Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026, cayendo 1-0 con un solitario gol de Lautaro Martínez en La Bombonera. Este resultado no solo dejó a la Bicolor hundida en el último lugar de la tabla (7 puntos), sino que también generó un cúmulo de frustraciones en el plantel. Paolo Guerrero, capitán y líder del equipo, no ocultó su molestia al final del partido y apuntó directamente al arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, acusándolo de favorecer a Lionel Messi con decisiones cuestionables. Sus palabras no tardaron en resonar en el ámbito futbolístico, desatando una ola de reacciones a nivel internacional.

Tras el encuentro en la cancha de Boca Juniors, Paolo Guerrero fue claro y directo al expresar su descontento con el trato desigual que, según él, recibió el equipo peruano en comparación con la estrella argentina del Inter Miami. Para Movistar Deportes, el goleador histórico de la Blanquirroja (40 goles) declaró:

“No sé cuál sea el análisis que ustedes hagan y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, te va metiendo. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie dice porque es Messi”.

La acusación de Guerrero hacia el favoritismo arbitral hacia Lionel Messi, una figura prácticamente incuestionable en el mundo del fútbol, generó un fuerte impacto mediático. Desde programas de renombre como El Chiringuito en Europa, hasta medios en Sudamérica, las palabras del delantero peruano fueron analizadas y debatidas.

Más allá del arbitraje, Guerrero también cuestionó el desempeño de la Selección Peruana y dejó entrever que el resultado pudo haber sido diferente si el equipo hubiese mostrado mayor atrevimiento con la pelota. Según él, la presión argentina en el mediocampo no fue insuperable, y Perú tuvo oportunidades para generar peligro que no supo aprovechar.

“No nos atrevimos a jugar tanto. Sé que la presión de ellos en el mediocampo es muy intensa, pero creo que podíamos jugar un poco más, podíamos lanzar un poco más. Ser más conchudo, ponernos a jugar, que la bola corra. Podíamos crearles más situaciones porque quedan muy mal parados cuando la robábamos de mitad de campo para adelante”, señaló Guerrero, haciendo autocrítica del planteamiento y actitud de la selección.

Argentina vs. Perú lo que se les viene





El próximo partido de Perú será ante Bolivia, el jueves 20 de marzo del próximo año. Este duelo tampoco tiene aún la hora confirmada, pero siguiendo la línea de los partidos de la Bicolor en casa podría ser en horario nocturno; es decir, se jugaría en el cierre de la fecha. Perú vs Bolivia será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Argentina, por su parte, tendrá que enfrentar a Uruguay en el Estadio Monumental de Buenos Aires (sede todavía por anunciar), por la fecha 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este encuentro está pactado para jugarse también el 20 de marzo de 2025 (fecha y horario aún por confirmar). La ‘Albiceleste’ no querrá ceder puntos como local para seguir en la cima de la tabla de posiciones.





Así quedó la tabla de posiciones Eliminatorias 2026 tras la fecha 12





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 12 8 1 3 21 7 14 25 2 Uruguay 12 5 5 2 17 9 8 20 3 Ecuador 12 6 4 2 11 4 7 19 4 Colombia 12 5 4 3 15 10 5 19 5 Brasil 12 5 3 4 17 11 7 18 6 Paraguay 12 4 5 3 8 7 1 17 7 Bolivia 12 4 1 7 13 27 -14 13 8 Venezuela 12 2 6 4 11 15 -4 12 9 Chile 12 2 3 7 9 20 -11 9 10 Perú 12 1 4 7 3 15 -12 7

