Ya pasaron casi 45 días desde la eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, aunque la herida todavía sigue abierta para algunos argentinos. Tanto que, tras el 0-0 entre Huracán y River Plate por la primera jornada de la Superliga, un hincha del ‘Globo’ aprovechó que Franco Armani volvió por unos segundos a la cancha para recordarle los dos goles que le convirtió Kylian Mbappé, en la victoria de Francia por 4-3 en el último partido de la Argentina en Rusia 2018. El video, obviamente, es viral en YouTube.



"Armani, te manda saludos Mbappé", le gritó el hincha del ‘Globo’. Y la respuesta de Armani no se hizo esperar: "Vayan a dormir", contestó el arquero, que si bien cerró una correcta actuación en el partido frente a Nigeria, no tuvo una buena respuesta en el tercer gol de Francia, el segundo del joven delantero del PSG. Así son las cosas en el fútbol.



En la última semana, Franco Armani se ha convertido en figura del equipo del ‘Muñeco’ Gallardo. No solo las paradas ante Racing Club, también las hubo con Huracán. Si quieres ver más videos en YouTube, te sugerimos seguir este enlace. Imperdible.