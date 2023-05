A menos que hagas todo lo posible para mantener tus zapatos impecables, es probable que acumulen algunos rayones debido al desgaste diario. Pero la buena noticia es que esas imperfecciones son solo temporales y tienden a ser bastante fáciles de quitar. Hoy en Depor te ofrecemos los mejores trucos caseros para quitarlas.

Descubrir un raspón en los zapatos o zapatillas puede ser un poco frustrante. Cuanto más raspones tengan peor se verán y con el tiempo podrías pensar en tirarlos o darles de baja. Sin embargo, hay muchas buenas maneras de limpiar los zapatos o calzado y que se vean bien por algunos años más.

En algunos métodos se emplean productos caseros, aunque para otros se utilizan productos comerciales especiales, hechos específicamente para zapatos. Una vez que termines de limpiarlos, toma algunas medidas protectoras para asegurarte de que tus zapatos se vean limpios y nuevos:

Cómo quitar las marcas de desgaste de los zapatos

La mejor manera de deshacerse de las marcas de rozaduras en los zapatos realmente depende del material del que están hechos y de su estado general. Hoy hablaremos de zapatos con raspaduras leves a moderadas, a diferencia de situaciones en las que los zapatos están irreparablemente dañados. Esto es lo que debe hacer:

1. Zapatos de cuero

En un tiempo en el pasado no muy lejano, comprar un buen par de zapatos de cuero se consideraba una inversión que se esperaba que durara años con el mantenimiento adecuado. Por lo general, esto implicaba cepillar y pulir los zapatos con betún y/ u otro acondicionador, y sigue siendo la mejor manera de eliminar las marcas de desgaste de los zapatos de cuero en la actualidad.

Zapatos de cuero. (Foto: Pexels)

2. Zapatillas deportivas y otro calzado de caucho o gamuza

La manera más fácil de eliminar las marcas de rozaduras de los zapatos de esta categoría, así como los que están hechos de nobuk, vinilo y charol, es pulirlos suavemente con un movimiento circular usando un borrador de goma blanca (como el que obtendrías en el pasillo de útiles escolares/de oficina).

Si eso no funcionó, o si no tienes un borrador de ningún tipo a mano, mezcla bicarbonato de sodio y agua tibia para crear una pasta espesa, aplícala a las marcas de desgaste con un trapo o un paño, luego pule con un movimiento circular. O, si tienes pasta de dientes blanca (no un gel o algún tipo de combinación), puedes usarla en lugar de hacer la pasta de bicarbonato de sodio.

Otra opción es rociarlos rápidamente con un limpiador multiusos y luego limpiarlos con un trapo o una toalla de papel, siempre que lo hayas verificado y este método sea seguro para tus zapatos.

3. Zapatos de vinilo

Un rociado rápido y un paño con un limpiador de ventanas o un limpiador multiuso diferente (que no contenga lejía) hará que tus zapatos de vinilo se vean como nuevos.

4. Zapatos de charol

Vierta una pequeña cantidad de quitaesmalte en una toalla de papel (nunca directamente sobre los zapatos), luego frote las rozaduras de sus zapatos de charol. El alcohol isopropílico también funciona.