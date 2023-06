Una de las tareas domésticas más agotadoras. Seamos sinceros: limpiar las ventanas es la labor de limpieza que más tiempo consume. Da igual que estén en la cocina, el comedor o el salón. Además, cuando las cuidamos, no siempre salen impecables, ¿verdad? Pues aquí tienes un truco con cebolla para dejarlas completamente limpias.

Pues sí, para lograr que tus ventanas luzcan perfectas no hace falta que te gastes mucho dinero en productos. Una fórmula sencilla para limpiar las ventanas es usando la cebolla. Sí, has leído bien. Este vegetal que se pueden conseguir fácilmente en el supermercado no raya los cristales y permite limpiar de forma eficaz las ventanas. Aquí te explico todo lo que necesitas y el sencillo procedimiento.

Es cierto que es un proceso manual que te tomará unos minutos, pero te aseguro que tus ventanas permanecerán limpias más tiempo, cuidadas y sin rayones. Eso sí, lo ideal es hacerlo cada 2 semanas.

El truco con cebolla para dejar tus ventanas limpias

Son muchos los productos que encontramos en el mercado para limpiar las ventanas del hogar, aunque también el camino de “hazlo tú mismo” y hacer tu propia solución ecológica y económica para limpiar ventanas y cristales. Puedes intercalar con este efectivo truco con cebolla.

Lo que necesitas:

Media cebolla

Un paño sin pelusa (un trapo de microfibra)

Procedimiento:

Luego de haber cortado la cebolla por la mitad, agarras la mitad y la frotas por todo el cristal, luego secas con un paño limpio, de preferencia un trapo de microfibra. Si no te queda a la primera, tranquilo, repites el proceso y verás el resultado. Me suele quedar reluciente tras un par de pasadas.

Pero no queda ahí, si quieres potenciar el poder antimanchas de la cebolla, antes de secar la superficie de vidrio rocía una solución de bicarbonato de sodio y agua. Esto también sirve para neutralizar el olor de la cebolla.

Finalmente, y luego de secar con un trapo de microfibra, suelo quitar los excesos de la mezcla con papel periódico. Así evitas que queden manchados y opacos. Repite el proceso en mesas y cualquier otra superficie de vidrio de tu hogar.

VIDEO RECOMENDADO

Los restos de café molido pueden servir para limpiar el táper.