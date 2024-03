En el estreno de Ricardo Gareca como director técnico de la ‘Roja’, Chile vs Albania se enfrentarán este viernes 22 de marzo desde las 16:45 horas (CHI, ARG y URU), 14:45 horas (PER, COL y ECU) en el estadio Ennio Tardini en Parma, Italia . El ‘Tigre’ buscará en esta fecha FIFA a los mejores, pues tiene el objetivo de ser protagonista en la Copa América 2024. Mientras tanto el cuadro europeo se prepara de cara a su participación en la Eurocopa, donde no la tendrá fácil ya que comparte grupo con Croacia, España e Italia. En esta nota compartiré información detallada para que puedas seguir en vivo y en directo el duelo vía Pluto TV y Chilevisión.

El regreso a la selección chilena de los veteranos Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas destacaron en la primera convocatoria que hizo el viernes el nuevo seleccionador de La Roja, Ricardo Gareca, para los amistosos ante Albania y Francia el 22 y 26 de marzo. En la lista de 24 jugadores, en la que también está Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, resaltó la ausencia de Gary Medel, que en los últimos partidos ha ocupado la capitanía de La Roja y de Arturo Vidal.

Chile vs Albania en vivo : como ver vía Chilevisión

Es importante señalar que Chilevisión cuenta con los derechos para transmitir los duelos de la ‘Roja’ en todo el territorio mapochino. Por lo que a continuación te brindaré a detalle los canales de TV de los distintos cableoperadores.

Cableoperador Canales de TV VTR Canal 21(Santiago)/711 DirecTV Canal 151/1151 Movistar Canal 121/811 Claro Canal 55/555 TuVes HD Canal 57 Entel Canal 66 Mundo Canal 15/515 GTD/Telsur Canal 21/27

Ver Chile vs. Albania en vivo vía Pluto TV

Sin embargo, también se puede seguir vía streaming el duelo entre Chile y Albania. Esto es posible gracias a la plataforma Pluto TV, pues deberás sintonizar la señal de Chilevisión Contigo, que la encontrarás en el canal 134.

Posibles formaciones de Chile vs Albania

Los 11 de Chile: Brayan Cortés; Matías Catalán, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría, Ben Brereton; Víctor Dávila, Alexander Aravena y Alexis Sánchez. DT: Ricardo Gareca.

Los 11 de Albania: Thomas Strakosha; Iván Balliu, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti, Mario Mitaj; Keidi Bare, Kristjan Asllani, Nedim Bajrami; Jasir Asani, Mirlind Daku y Myrto Uzuni. DT: Sylvio Mendes.

Horarios en el mundo para ver Chile vs Albania en vivo

Países Horarios Perú, Ecuador, Colombia 2.45 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay 3.45 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile 4.45 p.m. Italia 8.45 p.m. Albania 8.45 p.m. Canadá 3.45 p.m. República Dominicana 3.45 p.m. México 1.45 p.m.