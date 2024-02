Real Estelí (Nicaragua) y América (México) prometen un choque de poder a poder este martes 6 de febrero en la partido de ida de la Ronda 1 de la Copa de Campeones de Concacaf o ConcaChampions 2024 a disputarse en el Estadio Independencia de la ciudad de Estelí en Nicaragua. En este artículo te compartimos los detalles de partido desde los canales de transmisión, horarios y las alineaciones probables.

Las Águilas del América comparten el liderato de la tabla de posiciones de la Liga MX con el Monterrey luego de cumplirse cinco jornadas del Torneo Clausura. Ahora, los dirigidos por André Jardine deberán concentrar sus fuerzas para conseguir un buen resultado en Nicaragua ante el Real Estelí.

“Es un equipo (Real Estelí) que aquí en la liga tiene un predominio muy grande, que normalmente se impone a sus rivales sobre todo en partidos en casa. Me imagino un partido de un nivel de competitividad muy alto, es un equipo bastante intenso, bastante competitivo, no imagino un partido fácil, para mí mañana es un partido en el que hay que entrar con la mentalidad muy fuerte, con nivel de competición muy alto, si no te matan por ahí”, dijo el técnico del América de México.

El Real Estelí, por su parte, goleó (3-0) al Deportivo Ocotal en la tercera fecha de la liga local de Nicaragua y, de esta manera, quedó a tres puntos del Diriangén, que ocupa el primer lugar. Así, el Tren del Norte espera conseguir un resultado positivo en casa ante el América. Es la primera vez en la historia que ambos equipos se verán las caras en un campo de juego.

¿Dónde ver Real Estelí vs. América en vivo por TV y Streaming?

El partido entre Real Estelí y América será transmitido por ESPN y Star+ en Nicaragua; mientras que FOX Sports 2 y FOX Sports Premium lo hará para el público de México. Si te encuentras en los Estados Unidos, cuentas con diferentes alternativas como Foxsports.com, TUDN App, TUDN USA, FOX Sports App, TUDN.com y Fox Sports 2.

¿A qué hora juegan Real Estelí vs. América?

El juego entre Real Estelí y América empieza a partir de las 21:00 horas de Managua y Ciudad de México.

21:00 horas de México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica

22:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba y Haití

23:00 horas de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Canadá

24:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

Horarios de Estados Unidos

ET: 10 pm

CT: 9 pm

MT: 8 pm

PT: 7 pm

Posible formación del Real Estelí contra América

Forvis; Marvin Fletes, Josué Quijano, Evert Martínez, Oscar Acevedo; Keylon Batiz, Bancy Hernández, Harold Medina, Marlon López, Iván Ochoa; y Byron Bonilla.

Posible formación del América contra Real Estelí

Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Cristián “Chicote” Calderón, Emilio Lara, Igor Lichnovsky; Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas; Illian Hernández y Julián Quiñones.

Últimos cinco partidos del Real Estelí

Copa Primera Semifinal Vuelta: Diriángen 3-4 Real Estelí

Copa Primera Final: Real Estelí 3-0 Deportivo Ocotal

Jornada 1 del Clausura: UNAN Mangua 0-2 Real Estelí

Jornada 2 del Clausura: ART Jalpa 0-2 Real Estelí

Jornada 3 del Clausura: Real Estelí 3-0 Deportivo Ocotal

Últimos cinco partidos del América

Jornada 5 del Clausura 2024: América 1-1 Monterrey

Jornada 4 del Clausura 2024: FC Juárez 0-2 América

Jornada 3 del Clausura 2024: Necaxa 0-0 América

Jornada 2 del Clausura 2024: América 2-0 Querétaro

Jornada 1 del Clausura 2024: Tijuana 0-2 América