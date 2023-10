Alex Tacher es hijo del conductor de televisión Alan Tacher, producto de su matrimonio con Silvana Lois. El joven de 19 años se ha ganado los reflectores mediáticos luego de que Lucerito Mijares lo mencionara como uno de sus “crush”. La declaración de la hija de Lucero y Manuel Mijares causó revuelo entre varios famosos.

De esta manera, muchos seguidores del mundo del espectáculo se han preguntado por el hijo de Alan Tacher. Aquí te contamos lo que se sabe de la biografía del muchacho que ha conquistado a Lucerito.

1. DATOS PERSONALES DE ALEX TACHER

Nombre de nacimiento: Alex Tacher

Padres: Alan Tacher y Silvana Lois

Lugar de residencia: Nueva York

Edad: 19 años

El joven Alex en medio de su familia (Foto: Alan Tacher / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES ALEX TACHER?

Alex Tacher es el hijo de Alan Tacher, el famoso conductor de televisión. El muchacho de 19 años ha preferido mantenerse en la otra orilla, en el de la privacidad y alejado de la atención de las redes sociales y la popularidad de su progenitor en la pantalla chica y el mundo virtual.

3. SU TRAYECTORIA

Alex Tacher se estudia en la actualidad, por lo que no se sabe mucho sobre si ha empezado a trabajar en algún rubro. Se le ha visto con su padre en algunas producciones, pero no se ha especificado si como visitante o colaborador.

4. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

Solo se sabe que Alex Tacher se encuentra estudiando en Nueva York, Estados Unidos, de acuerdo a su padre. La vida privada del joven se ha mantenido en reserva, a pesar de la fama de su progenitor.

Alex acompañando a su padre en una producción (Foto: Alan Tacher / Instagram)

5. LAS PALABRAS DE LUCERITO MIJARES

Lucerito Mijares causó revuelo al decir que Alex Tacher es uno de sus “crush”, lo que incluso fue comentado por Lucero, su madre, y Alan Tacher, el padre del misterioso joven.

“Lo vi en Instagram y dije: ‘Ay, está mono ¿qué le pasó?’... el hijo de Alan Tacher, creo que se llama Alex. Muy guapo, creo que tiene 20 añitos, entonces... Alexito, repórtate”, le dijo Lucerito a Anette Cuburu en una entrevista.

6. SU PAREJA

Se desconoce si Alex Tacher tiene pareja. Sin embargo, por los comentarios de su padre, al responder jocosamente que se iba a comunicar con él después de las declaraciones de Lucerito Mijares, se puede inferir que no tiene una relación sentimental oficial.

“Hasta rojo me puse, esa no me la sabía. ¡Qué barbaridad! Pues me estoy reportando Lucero, deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo Alex que está estudiando allá y por supuesto, me encantaría formar parte”, dijo Tacher.

7. SUS REDES SOCIALES

Alex Tacher no tiene redes sociales oficiales o públicas. No se ha encontrado que el hijo de Alan Tacher se luzca en la red. Se han visto fotografías de él a partir de las publicaciones del famoso conductor de televisión.