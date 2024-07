Aleyda Ortiz, una de las presentadoras más queridas y reconocidas de Telemundo, disfruta de un gran éxito en su carrera actual. Sin embargo, la conductora de “En casa con Telemundo” confesó que sus inicios no fueron tan glamorosos. A pesar de haberse coronado como ganadora de “Nuestra Belleza Latina”, su primer contrato estuvo lejos de cumplir sus expectativas.

Aleyda Enid Ortiz Rodríguez, nombre completo de la modelo puertorriqueña, ganó la octava temporada del exitoso reality show de Univision en el 2014, después de haber sido una de las finalistas del Miss Universo Puerto Rico 2014. Uno pensaría que esto le trajo inmediatamente éxito, pues empezó a trabajar en televisión y, como muchos creen, pagan cientos de miles de dólares. Pero, ¿es eso cierto?

El espacio de Telemundo es conducido por Aleyda Ortiz, Carlos Adyan y Andrea Meza (Foto: En casa con Telemundo / Instagram)

EL PRIMER SUELDO DE ALEYDA ORTIZ EN UNIVISION

¡Qué telenovela! Resulta que el glamoroso mundo de la belleza y el espectáculo no siempre brilla tanto como pensamos. Aleyda Ortiz, la deslumbrante ganadora de “Nuestra Belleza Latina 2014″, reveló en el pódcast de Rodner Figueroa que su primer contrato con Univisión fue, digamos, menos deslumbrante.

En palabras de la propia Aleyda, “fue de 25 mil dólares (al año)”. ¡Sí, leyeron bien! La reina de belleza se sentía como Cenicienta sin hada madrina cuando se enteró del sueldo: “El salario que te ofrecen es una porquería el primer año”.

Rodner, siempre directo y sin pelos en la lengua, no pudo ocultar su asombro ante semejante cifra. Haciendo cálculos rápidos, dijo: “Vamos a suponer entonces 2,100 dólares al mes más o menos, de ahí le tienes que quitar un 40% de impuestos que te quita el gobierno, o sea que te quedaban aproximadamente un poquito más de mil dólares para tus gastos mensuales. No es nada”.

Imaginen vivir en Miami, una ciudad donde el sol brilla tanto como los precios. Según Expatisan, el costo de vida para una persona sola es de poco más de 5 mil dólares mensuales actualmente. Y aunque han pasado diez años y la inflación juega su papel, las cifras de Aleyda siguen siendo muy ajustadas.

Aleyda, sin embargo, no alzó la voz ni peleó por más en su momento. “Me sentía muy afortunada con todo lo que estaba viviendo en mi vida”, confesó. ¡Qué humildad! O qué resignación, dependiendo de cómo lo vean.

¿POR QUÉ ALEYDA ORTIZ ADVIERTE QUE LA FAMA NO ES LO QUE PARECE?

En su entrevista reveladora, Aleyda Ortiz nos abrió su corazón y nos contó lo que realmente ocurre detrás de las cámaras y las luces brillantes.

“Cuando yo gané yo sentí que esto podía apagarme como podía ser también el cambio que yo iba a lograr en mi vida porque hay mucha presión. Yo sentí que a mí me sacaron de mi casa y me metieron en un mundo que yo no conocía, que yo estaba jovencita, que es un mundo de muchas cosas pasando y a mí me chocó y por un momento sí sentí como ‘guau, esto es mucho’”, confesó y mostró que no todo es glamour y alfombras rojas.

La presión social y la constante mirada crítica de la audiencia pueden ser abrumadoras. Aleyda admitió, “Incluso la presión social, los ojos de la audiencia, tú no estás acostumbrada a que te critiquen constantemente, a que qué van a decir de esto que me acabo de poner…” ¡Imaginen tener a miles de personas juzgando cada movimiento y cada atuendo! No es tarea fácil.

Pero la historia no termina ahí. Nuestra reina también reveló que no todas las ganadoras tienen finales felices. “Ha habido reinas con quienes yo he tenido conversaciones y hay algunas que han pasado por situaciones muy feas que no lo han contado, situaciones difíciles y que se han apagado de alguna manera y que han tenido que buscar otra razón en su vida y otras prioridades”, explicó Aleyda. ¡Menuda sorpresa! Parece que el camino de la corona está lleno de espinas.