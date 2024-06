Aunque “La casa de los famosos 4″ ha concluido, los exconcursantes siguen dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Esta vez, la atención no está en la ganadora Maripily Rivera o en el juicio de Lupillo Rivera, sino en “La Melaza”, quien, pese a no haber triunfado en el reality, está viviendo un verdadero sueño tras adquirir su nueva casa en su natal República Dominicana.

Acabó el reality más visto de Telemundo, pero no las experiencias. Y eso lo sabe muy bien José Reyes, conocido por todos como “La Melaza”. Conocido en el argot de los deportes bajo este seudónimo extraño, el dominicano de 40 años logró ganarse el cariño del público durante el tiempo que estuvo en “La casa de los famosos 4″.

"La Melaza" llegó a una de las últimas fases de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

Por ello, tras su salida del espacio conducido por Nacho Lozano y Jimena Gállego, el exbeisbolista de la MLB decidió abrir su corazón ante un reconocido medio para narrar las gratas experiencias que tuvo en el formato de Telemundo. A la par, anunciar las buenas nuevas que ha podido recibir tras su incursión en la casa más famosa de todos.

“LA MELAZA” NO OLVIDA A “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″: LAS PRIMERAS IMPRESIONES DEL EXBEISBOLISTA TRAS DEJAR EL PROGRAMA DE TELEMUNDO

En diálogo con People en español, José Reyes dejó en claro que el tiempo que vivió dentro del programa concurso le jugó una mala pasada, ya que siente que el tiempo no ha transcurrido y que seguimos en el año pasado. “Ya ahora lo que me queda después de esos 4 meses es divertirme con mi familia, aprovechar el tiempo perdido porque el 2024 yo no lo he vivido”, dijo ante el citado medio.

A la par, indicó que es hora de pasar el tiempo con sus seres queridos, ya que los estuvo extrañando durante los casi seis meses que estuvo fuera de su hogar. “Mi mente todavía está circulando en el 2023. Así que es tiempo de ‘La Melaza’, su familia y la gente que lo quiere de verdad”, enfatizaba el deportista retirado de la MLN en 2020.

A diferencia de sus otros colegas, “La Melaza” decidió cuidar un poco las formas y escogió pasar a la clandestinidad tras dejar el reality show de Telemundo. Por ello, ha decidido alejarse de los focos de la prensa una vez terminó su participación en la competencia.

EL NUEVO HOGAR DE “LA MELAZA”: ASÍ ES LA CASA RECIÉN COMPRADA DEL EXPARTICIPANTE DE “LCDLF4″

Pocos días después de su salida de La casa de los famosos, “La Melaza” ha logrado estrenar una nueva casa. Y es que el exbeisbolista y su esposa han adquirido una residencia en Las Terrenas, zona turística en la península de Samaná, en el noreste de la República Dominicana, para “relajarse” y “estar cerca del sol, la playa y la arena”.

La nueva casa de José Reyes "La Melaza" (Foto: La Melaza / Instagram)

De esta forma, el exintegrante de “La casa de los famosos 4″ que no pudo llegar a la gran final tiene un final feliz que quiso compartir en sus redes sociales personales. Eso sí, agradeciendo siempre con los que lo hicieron posible.

“Gracias Dios, nuevo hogar”, puntualizó al lado de una imagen en la que posa frente a la casa.

Eso sí, al entrar en la vivienda, encontró un detalle romántico de su esposa esperándolo.

“Mi amor bienvenido a uno de tus nuevos hogares el cual fue comprado con mucho amor para que podamos despejar la mente y estar cerquita del sol, la playa y la arena”, fue el mensaje que escribió la pareja de “La Melaza” junto a una decoración de pétalos de rosa y globos rojos.

Así fue el mensaje de amor que escribió la esposa de "La Melaza" (Foto: La Melaza / Instagram)

Y aunque no ganó el reality de Telemundo, queda claro que “La Melaza” se ganó el mundo entero. ¡Muchas felicidades por tu nuevo hogar!