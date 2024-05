Maripily Rivera, también conocida como El Huracán Boricua, se alzó como la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, el exitoso reality de Telemundo. Esta intensa competencia llegó a su fin el 20 de mayo de 2024, tras 17 semanas llenas de emoción, donde Rodrigo Romeh obtuvo el segundo lugar y Lupillo Rivera se quedó con el tercer puesto. Sin embargo, a pesar de su victoria, Maripily no ha podido ocultar su desilusión con Madison Anderson, la reina de belleza que ganó la temporada anterior.

Ambas mujeres, aunque compatriotas y habiendo compartido la experiencia de competir en el mismo reality, parecen haber tomado caminos diferentes tras sus respectivas victorias.

Madison Anderson, conocida por su destacada participación en concursos de belleza y por haber ganado Miss Universe Puerto Rico 2019, así como la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.

Sin embargo, la nueva campeona ha dejado claro que las expectativas de lealtad y apoyo no siempre se cumplen, incluso entre compatriotas y compañeras de reality.

Pepe Gámez y Madison Anderson se encuentran disfrutando de unas vacaciones en Europa (Foto: Madison Anderson / Instagram)

MARIPILY RIVERA ESTÁ DECEPCIONADA DE MADISON ANDERSON

En una entrevista reciente con “Alexandra a las 12″ en Puerto Rico, la siempre sincera Maripily Rivera no se guardó nada al expresar su decepción con Madison Anderson. ¡Y vaya que fue una charla jugosa! Resulta que desde el día antes de que Madison entrara a la casa, Maripily no ha tenido noticias de ella.

“Yo no sé de Madison desde el día antes de entrar a la casa que estuvimos hablando. Creí que cuando saliera iba a tener el apoyo de ella, iba a recibir un mensaje, o visitaría la casa, en algún momento, pero nada”, dijo Maripily, con una mezcla de tristeza y asombro. ¡Qué dramón!

Además, asegura que, a diferencia de la modelo, cuando Anderson estaba en plena competencia, Maripily asegura haberla apoyado tanto de las críticas, como regalándole glamurosos atuendos.

“Yo a ella la apoyaba, me metí en problemas por defenderla, le regalé ropa de La Boutique, siempre estuve ahí para ella. Desconozco el porqué no hizo lo mismo porque en el momento que me necesitó yo estuve ahí”, comentó.

Pero la cosa no queda ahí. Maripily también sugirió que tal vez su reciente éxito pudo haber influido en la distancia de Madison.

“Yo estoy acostumbrada a que la gente te utilice en el momento que te necesitan y después se echen para un lado. A lo mejor el triunfo mío, ella lo compara con el de ella y vio que fui un poquito más fuerte, no sé, y le molesta. O la persona que tiene al lado no quiere que me salude, no sé lo que pueda pasar”, concluyó Maripily, dejando el aire cargado de intriga y drama digno de una telenovela.

Mientras tanto, Madison se encuentra en un viaje en Italia y, hasta el momento, no ha respondido a las acusaciones de su compatriota.

LO QUE PIENSA MARIPILY RIVERA SOBRE SUS COMPAÑEROS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Por otro lado, durante una entrevista en el podcast “Rincón en Casa”, Maripily Rivera compartió sus opiniones sobre quiénes incluiría en su equipo ideal de La Casa de los Famosos 4.

Como siempre, Maripily no tuvo pelos en la lengua y dejó claro quiénes son sus favoritos y quiénes no tanto.

“Ni Lupillo ni Thalí estarían en mi equipo. Pero definitivamente me quedaría con Romeh, Gregorio, Clovis, Ariadna y La Divaza”, señaló con firmeza.

Maripily destacó las cualidades de estos compañeros, sugiriendo que tienen lo necesario para formar un equipo fuerte y cohesionado.

Esta revelación de Maripily añade más leña al fuego en el drama de la casa, dejando en claro sus preferencias y, de paso, generando un poco de controversia entre los seguidores del programa.