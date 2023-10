Después de una publicación que hizo Britney Spears el 12 de octubre de 2023, Maluma y J Balvin estuvieron en boca de todos; y no era para menos, ya que la artista estadounidense subió una foto con los artistas urbanos, pero el post que colocó rápidamente encendió las redes sociales; debido a ello, la ‘Princesa del Pop’ decidió eliminarla y cambiarla por una nueva. ¿Qué escribió finalmente?

Antes te precisamos que el mismo día que los cantantes latinos se encontraron con la estrella estadounidense, el intérprete de “Sobrio” subió a Instagram una instantánea que inmortalizó el momento, como él salía muy serio escribió a modo de broma: “¿Quién así como yo en el amor?”, toda vez que la artista sólo abrazó a Balvin, dejando de lado a un Maluma serio y triste. En la sección de comentarios, su amigo también reaccionó con humor: “Ay Dios jejejejejejeje no lo supero”.

El intérprete de "Felices los cuatro" subió la imagen que se tomó con J Balvin al lado de Britney Spears, debido a que él parece ser ignorado, coloca un post a modo de broma (Foto: Maluma / Instagram)

¿QUÉ DECÍA EL POST QUE BORRÓ BRITNEY SPEARS?

Britney Spears viajó a Nueva York como parte de los preparativos para el lanzamiento de su libro de memorias “The Woman in Me”, fue precisamente durante su estadía que se encontró con los cantantes urbanos con quienes no dudó en tomarse algunas fotos; sin embargo, cuando subió las imágenes, su post llamó poderosamente la atención.

“Viaje rápido a Nueva York… No tenía idea de quiénes eran estos muchachos en ese restaurante”, escribió la ganadora de un Grammy. Tras lo señalado, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar; pues muchos pensaban que el encuentro había sido pactado, y aunque así no lo fuera, el hecho de que mencionara no saber la identidad de los reguetoneros, sí que causó revuelo.

LA NUEVA PUBLICACIÓN DE BRITNEY SPEARS

A raíz de todo lo que había originado su publicación, la intérprete de “Baby one more time” decidió eliminarla y cambiarla por otra. Fue así que el 14 de octubre subió otras imágenes: una con J Balvin sonriendo juntos y otra donde salen los tres en la que Maluma y Spears sacan la lengua.

La imagen que subió la estrella del pop al lado de J Balvin (Foto: Britney Spears / Instagram)

“SANTA MIERD* me acaba de dar... ¡No puedo creer que conocí a estos 2! Santos humos”, escribió acompañando el texto con un ícono de fuego.

La artista junto a J Balvin y Maluma disfrutando de su encuentro (Foto: Britney Spears / Instagram)

De esta forma, Britney Spers deja claro que en ningún momento trató de hacer sentir menos a los artistas urbanos, por el contrario, quizá el ajetreo de sus actividades le hicieron obviar algunos detalles.

No olvidemos que el 24 de octubre sale a la venta sus memorias, por lo que su agenda estaría saturada con la promoción de su libro.