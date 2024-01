Con más de 25 años de carrera artística, Jennifer López ha demostrado que son pocas las cosas que no sabe o puede hacer. Desde actriz de populares películas hasta intérprete de exitosos temas, “La Diva del Bronx” no ha tenido miedo de incursionar en varios ambientes.

Por eso, varios años después de su última canción, la celeb de Estados Unidos no le huye a un nuevo disco, el cual produce para este 2024 y que inicia con el tema “Can’t Get Enough”, el cual asegura que es la continuación de uno de sus éxitos del 2022.

En este artículo te mostramos cuál es la verdadera historia detrás del video oficial de la novia de Ben Affleck, la letra de la nueva canción y más sobre la canción.

“CAN’T GET ENOUGH”, LA NUEVA CANCIÓN DE JENNIFER LOPEZ

El estreno de la nueva canción fue anticipada por la propia JLo en la alfombra roja de los Golden Globes 2024, cuando le comentó a Marc Malkin que alistaba un sencillo con más de dos décadas de preparación.

“Tengo mi nuevo sencillo, de mi nuevo álbum, y mi nueva película. El miércoles es realmente un gran día, luego de 22 años preparándolo”, apuntó la cantante.

La cantante hace referencia a que su nuevo álbum, llamado “This Is Me… Now” es una continuación de “This Is Me… Then”, el disco que lanzó en 2002 y que incluyó éxitos como “Jennt from the Block”, “All I have”, entre otros.

EL SIGNIFICADO DE “CAN’T GET ENOUGH”

En su nuevo video, la cantante se burla de las bodas, ceremonias que ha vivido en varias oportunidades, además de parodiar esta situación con tres personajes diferentes, que serían sus exesposos el cubano Ojani Noa, el coreógrafo estadounidense Cris Judd y el salsero Marc Anthony.

“Creo que puede sorprender a algunas personas. Es una especie de metahistoria sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor... Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas”, explicó.

Ahora que parece haber encontrado estabilidad al lado de Ben Affleck, la boricua no teme abrir sus emociones y pensamientos sobre su tormentosa vida amorosa.

“No me tomo a mí misma demasiado en serio, creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te vuelves a levantar y sigues intentándolo y nunca te rindes”, comentó.

VIDEO OFICIAL DE “CAN’T GET ENOUGH”

LETRA DE “CAN’T GET ENOUGH”

I can feel the passion in your eyesI’m still in love with you

You know I can’t get enough (I love that shit)

You know I can’t get enough (you love that shit)

You know I can’t get enough (give me all that shit)

Can’t get enough

You know I can’t get enough (I love that shit)

You know I can’t get enough (you love that shit)

You know I can’t get enough (give me all that shit)

Can’t get enough of you

