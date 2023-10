Lizbeth Rodríguez y Celia Lora han logrado afianzarse como una de las parejas más mediáticas del momento. Eso sí, muy pocos sabían del peculiar acuerdo que la exconductora de Badabun y la hija del rockero Alex Lora tienen en la actualidad.

Si hablamos de escándalos y polémicas, resulta inevitable pensar en Lizbeth Rodríguez y Celia Lora. Tanto la actriz como la hija de Alex Lora han demostrado su amor a los cuatro vientos, a pesar de los prejuicios y las críticas de sus fanáticos en redes sociales por la diferencia de edad.

En esa línea, fue la también exconductora de Badabun en diálogo con la revista TVNotas quien se encargó de confirmar su relación con la hija del cantante Alex Lora

La hija de Alex Lora fue parte de "La casa de los famosos" por seis semanas (Foto: Celia Lora / Facebook)

De hecho, Rodríguez, de 29 años, indicó que su sintió “amor a primera vista” al ver a Celia Lora. Eso sí, y pese a que la heredera del intérprete de “Pobre soñador” es 10 años mayor que la youtuber mexicana, se nota una gran complicidad entre ambas cada vez que aparecen ante cámaras.

EL PECULIAR ACUERDO DE LIZBETH RODRÍGUEZ Y CELIA LORA EN SU RELACIÓN

Luego de confirmar su romance con Celia, la nacida en Tijuana indicó que no es de las personas que les gusta ponerles etiquetas a sus relaciones. Por ello, aclaró que su compromiso con la hija de Alex Lora tiene un acuerdo de libertad total.

“Si queremos estar con un hombre, se puede”, manifestó en su publicación la influencer, donde además dio detalles de cómo se dio cuenta de su identidad sexual.

Rodríguez, quien es madre del pequeño Eros, explicó que identificó su atracción por las mujeres desde que era una adolescente, aunque al principio no “se daba cuenta” de ello.

Lizbeth Rodríguez es la exconductora de Badabun (Foto: Lizbeth Rodríguez / Instagram).

“Desde la secundaria sabía que me gustaban las mujeres, pero no me daba cuenta. Con el paso del tiempo analicé que a veces andaba.... Me costó trabajo aceptarlo”, manifestó la creadora de contenido de internet.

LA DEDICATORIA DE LIZBETH RODRÍGUEZ A ALEX LORA

Las noticias alrededor de un romance entre Lizbeth Rodríguez y Celia Lora empezaron a circular por redes sociales desde inicios de octubre, precisamente, cuando la presentadora le rindió un tributo al reconocido Alex Lora en sus redes sociales.

Aprovechando sus 55 años de trayectoria musical, la conocida “Caza infieles” le dedicó un post en donde llamaba “suegro” a José Alejandro Lora Serna, nombre real del rockero, a la par que confesaba su amor a los cuatro vientos a Celia.

Así fue la dedicatoria de Lizbeth Rodríguez a Alex Lora en sus redes sociales (Foto: Lizbeth Rodríguez / Instagram)

“Celebrando los 55 años de carrera de mi suegro. Una leyenda viviente del Rock. Qué honor haber tenido la oportunidad de presenciar en vivo a tremendos artistas. Pd. Te amo mi amor Celia Lora”, indicó en aquel post la tijuanense de 29 años de edad.