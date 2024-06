Pachuca vs Columbus Crew estarán frente a frente por la final de la Concachampions 2024 a jugarse este sábado 1 de junio a partir de las 19:15 horas (CDMX) / 9:15 p.m. (USA - ET), en el Estadio Hidalgo, Pachuca. Esta gran final no solo decidirá al ganador de la justa continental, sino también otorgará un boleto para el próximo Mundial de Clubes. La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo de FOX Sports en los cableoperadores de Megacable, SKY, Izzi, Totalplay y Star TV.

Pachuca vs. Columbus Crew: datos del partido

Día: sábado 1 de junio

Horario: 19:15 (Tiempo de Centro de México, CDMX)

TV: FOX Sports

Streaming: Amazon Prime Video

Estadio: Hidalgo de Pachuca

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Pachuca vs. Columbus Crew?

Si quieres ver la señal de FOX Sports desde los servicios de cable de Megacable, SKY, Izzi, Totalplay y Star TV, aquí te compato los números que debes sintonizar para ver el partido entre Pachuca y Columbus Crew.

Empresa FOX Sports FOX Sports 2 FOX Sports 3 Megacable 303/1303 305/1305 307/1307 SKY 1549 1552 1558 Izzi 892 506 - Totalplay 522 527 569 Star TV 505 506 507

¿Cuánto cuesta FOX Sports en México?

Te comparto un comparativo de los precios de cada una de las empresas de cable que cuentan con la señal de FOX Sports en México.

Empresa Paquete Mensual SKY SKY HD Gold $399 Izzi Pack TV $240 Megacable Xview 20 $370 Star TV Super Nova $239 Totalplay Diviértete + TV Avanzada $629 + $130

Posibles alineaciones: Pachuca vs Columbus Crew

Pachuca (4-3-3): C. Moreno; B. González, G. Cabral, A. Micolta, J. Berlanga; P. Pedraza, E. Sánchez, N. Deossa; O. Idrissi, S. Rondón y E, Rodríguez.

Columbus Crew (3-4-3): P. Schulte; S. Moreira, R. Camacho, Y. Cheberko; M. Farsi, D. Nagbe, A. Morris, Y. Yeboah; D. Rossi, J. Hernández y M. Hinestroza.