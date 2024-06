El Día del Padre en Estados Unidos es una ocasión destacada para que nuestros amigos y las celebridades mismas muestren su afecto hacia aquellos hombres en sus vidas que ejercen o han ejercido esos roles. Este año, Jennifer Lopez no fue una excepción, a pesar de la tormenta mediática que rodea su relación con Ben Affleck, que apunta a que, supuestamente, podría haber un divorcio muy pronto, aunque mucho no se sepa al respecto.

La actriz y cantante de 54 años utilizó sus redes sociales para compartir un hermoso mensaje en el que deseaba un feliz Día del Padre al actor de 51 años, su actual esposo, Ben Aflleck. El post, publicado en sus historias de Instagram, estaba acompañado de una foto en blanco y negro de Affleck, donde lo llamaba “nuestro héroe” seguido de un corazón, pero hay quienes han visto más allá de lo evidente, percatándose de algunos detalles que podrían resultar más que incómodos.

EL SALUDO DE JENNIFER LOPEZ A SU ESPOSO Y LO QUE HABRÍA DETRÁS DE ÉL

El detalle que desconcertó a muchos fue que la imagen utilizada era de una escena de la película “Pearl Harbor” (2001), donde Affleck coincidió con su exmujer, Jennifer Garner, madre de sus tres hijos. Affleck interpretó al Capitán Rafe McCawley, mientras que Garner tuvo un papel menos prominente como enfermera, lo cual no fue impedimento para que nazca el amor entre ellos.

A pesar de los rumores persistentes sobre problemas matrimoniales, Jennifer Lopez no ha dejado que la presión mediática la afecte. En otra publicación durante el Día del Padre, compartió una foto más juvenil de Affleck y lo elogió nuevamente como “nuestro héroe”. Sin embargo, hay muchos que ya sospechan que hay un mensaje más allá con todo eso, aunque es probable que eso nunca se confirme, ya que no saldrá públicamente a aceptarlo.

Ben Affleck es padre de Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12, fruto de su matrimonio anterior con Jennifer Garner. Además, es padrastro de los gemelos Emme y Max, de 16 años.

Así fue el saludo de Jennifer Lopez a Ben Aflleck por el Día del Padre (Foto: Jennifer Lopez / Instagram)

¿CÓMO ESTÁ LA RELACIÓN ENTRE JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK?

Recientemente, la pareja ha sido vista de manera discreta. Se reunieron en la graduación de Samuel, pero según reportes de medios, apenas tuvieron contacto durante el evento. Aunque venden su casa conyugal en California por más de US$60 millones de dólares, ni uno ni otro han emitido declaraciones sobre los persistentes rumores de divorcio.

Los rumores de una posible separación comenzaron a intensificarse después de que Jennifer Lopez cancelara abruptamente su gira mundial, alegando que quería enfocarse en su familia. Según TMZ, la pareja vive en residencias separadas mientras su mansión está en venta a través de una empresa especializada en bienes raíces. A pesar de las dificultades, parece que han tratado de estar conectados. Una fuente cercana mencionó a People que todavía son amigables y se ven con regularidad.

Sin embargo, según informes de Six Page, el estilo de vida de ambos no parece ser compatible y es una realidad que no pueden ocultar. Una fuente citada por el medio expresó que Ben Affleck ha reconsiderado su visión sobre el matrimonio y reconoce que puede que no funcione. El actor ha mencionado sentir que los últimos dos años fueron como un “sueño febril” y ahora se da cuenta de que las cosas podrían no ser viables a largo plazo.

Pese a estos desafíos, tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck continúan manejando la situación con discreción, sin realizar declaraciones públicas directas sobre el estado actual de su relación.