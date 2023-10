Elizabeth Gutiérrez parece estar acostumbrada a vivir entre escándalos y parece que ello le ha traído factura. La madre de los hijos de William Levy fue recientemente criticada durante una edición de “En casa con Telemundo”, generando varios titulares debido a las respuestas de la también empresaria de 44 años.

Cuando creíamos que Gutiérrez iba a pasar desapercibida estas últimas semanas, el matutino “En casa con Telemundo” se encargó de reaccionar a las indirectas que la nacida en California sube cada cierto tiempo en sus redes sociales.

Fue así que el espacio televisivo se dio tiempo de interpretar los mensajes y las indirectas que comparte la californiana en sus redes sociales, siendo el conductor Carlos Adyan uno de los más directos a la hora de opinar sobre las declaraciones de la empresaria.

¿Qué dijo exactamente? Pues, resulta que el presentador invitó a la artista a que dé vuelta al asunto de una vez por todas. “Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página”, indicó Adyan ante las cámaras de Telemundo.

El programa de espectáculos criticó el accionar de Elizabeth Gutiérrez en redes sociales (Foto: Carlos Adyan / Facebook)

Asimismo, el comunicador se animó a reprochar a la famosa e indicar que no estaba siendo un claro ejemplo para sus hijos al mostrar esas conductas en público. “Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir”, puntualizó.

Como era de esperarse, estas críticas llegaron a oídos de Gutiérrez, quien no dudó en replicar lo dicho por el periodista por medio de sus redes sociales.

LA PICANTE RESPUESTA DE ELIZABETH GUTIÉRREZ A “EN CASA CON TELEMUNDO”

Fiel a su estilo, Elizabeth compartió una historia en su Instagram personal una respuesta directa para el presentador. Haciendo uso de sus modales, la madre de Christopher y Kailey Levy no se midió al momento de dar su opinión al ser criticada.

“Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce”, empieza diciendo su escrito.

En esa línea, la influencer atinó que las cosas que suceden dentro de su vida no le competen a nadie, pues no son conscientes de todo lo que le sucede. “Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones”, puntualiza.

La pareja de actores anunció su separación a inicios de 2022 (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

Aunado a ello, Gutiérrez le dio seriedad al asunto y aseveró que es necesario ponerle límite a las personas que hablan así de la vida de una celebridad. “Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros”, dijo.

La famosa actriz respondió contundemente al presentador de "En casa con Telemundo" (Foto: Elizabeth Gutiérrez/ Instagram)

Finalmente, la expareja de Levy optó por aclarar que no la conocían en lo más mínimo, a la par que atacaba directamente al presentador del programa de espectáculos. “Tú no me conoces, no sabes cómo soy... No sabes lo que pasa en mi vida... Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”.

Para demostrar su enojo con el presentador, Eli decidió arrobarlo con nombre y apellido en su historia de Instagram. Esta acción generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde apoyaban al unísono a la expareja de William Levy por defenderse de semejantes críticas.

AMOR PURO: LA FOTOGRAFÍA DE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIERREZ QUE DEMUESTRA SU RECONCILIACIÓN

La reconocida artista publicó una fotografía junto al astro de la actuación en lo que parece ser una sala de estar. Tanto Levy como Gutiérrez posan sonrientes ante la cámara mientras se ve una clara química entre ambos.

Elizabeth Gutiérrez publicó una peculiar fotografía junto al cubano (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

“¡Te deseo toda la felicidad del mundo! Siempre orgullosa de ti y tus logros”, puntualizó la nacida en 1979 sobre la fotografía a lado del galán de telenovelas.

Aunque no explicó los motivos de tal publicación, se prevé que ello se dio noches previas al avant premiere de la novela “Vuelve a mí”, protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas.