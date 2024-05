Cuántas veces hemos escuchado que en la televisión nada es lo que parece o antiguos dichos como “la procesión se lleva adentro”, y en el caso de Laura Vignatti no ha sido la excepción, pues mientras en las pantallas veíamos a la talentosa y alegre actriz interpretar diversos papeles en series y telenovelas, detrás de esta vivía un infierno debido al abuso que sufrió por parte de su novio.

Conocida por su rol estelar en “Mi marido tiene familia” en el papel de Daniela Córcega, el cual repitió en una serie derivada, la actriz argentina viene abriéndose paso en la televisión mexicana con su participación en telenovelas como “La mexicana y el güero”, “Amor dividido” y “Mi secreto”.

Con más de un mes desde que inició su cruzada, destacando que tenía “la suerte de estar VIVA, de poder contarlo”, la actriz argentina decidió contar sus testimonios fuera de las redes sociales, buscando que esto le permite que otras mujeres que padecen lo mismo encuentren el valor para confesar.

La actriz lleva más de un mes denunciando en redes sociales los maltratos que sufrió de su exnovio (Foto: Laura Vignatti / Instagram)

LA DENUNCIA DE LAURA VIGNATTI CONTRA SU EXNOVIO

En conversación con “Hoy” de Televisa, la actriz argentina confesó el calvario que le tocó vivir al lado de su expareja, quien la agredió física y emocionalmente, al punto que se vio obligada a dejar las telenovelas para evitar mayores complicaciones.

“A mitad de octubre empecé una relación con él”, inició la también actriz del spin-off “Juntos el corazón nunca se equivoca”.

Si bien la actriz notó las “red flags” en la conducta de su novio, ella optó por dejarlo pasar, sin esperar que esto no solo no cambiaría, sino que empeoraría significativamente con el paso del tiempo.

“Me estranguló, me fracturó la nariz, muchas otras cosas. Estuve una semana en cama sin poder moverme, después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos. Me cura, intenta hacerme ver que era por mi bien”, confesó.

De hecho, el calvario no se detuvo ahí, pues en varias otras oportunidades la atacó, hasta tal punto que se vio obligada a renunciar a “Mi Secreto”, una producción que estaba en pleno rodaje, pues no podía llegar con las marcas de las agresiones.

“Una de las veces que me golpea, me golpea tan fuerte que estaba yo toda marcada y tuve que decir que no podía ir. De hecho, él contestaba ya mis mensajes”, explicó.

EL PODEROSO MENSAJE DE LAURA VIGNATTI

Tras su dura confesión, en la que llegó a admitir que su expareja la “anuló como persona”, la actriz continuó con su cruzada en redes sociales, donde indicó que ahora cuenta con una abogada y que ha iniciado un proceso legal contra su agresor.

En su cuenta de Instagram, en donde supera los 676 mil seguidores, la actriz explicó sus motivos y reveló que su cruzada no es solo por ella, sino tambén por otras mujeres que, como ella, sufren o han sufrido violencia por parte de sus parejas.

“Por las que no pudieron hacerlo. Me armo de valor y de la fuerza más grande que puede existir para hablar, porque somos todas. No paremos de levantar la voz. Nadie tiene por qué callarte. Estamos todos en esto”, sentenció.