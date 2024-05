Afrontar una separación es siempre un desafío, más aún cuando se comparte una familia y un hogar. En el caso de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, los rumores apuntan a que Elizabeth ha dejado atrás la mansión que compartían en Florida. Pero, ¿dónde ha encontrado refugio ahora la actriz? Te lo desvelo aquí.

A finales de abril de 2024, una grabación del Departamento de Policía de Davie, en Florida, salió a la luz gracias al programa “El Gordo y la Flaca”. En las imágenes, se podía ver un incidente doméstico que involucraba a los actores y a su hija, Kailey.

En un fragmento, Elizabeth mencionó al oficial que se estaba quedando en un hotel cercano junto a su hija, aunque regresaron a la mansión en Florida para recoger más cosas.

Sin embargo, ese evento ya era cosa del pasado, pertenecía al 2 de marzo, y desde entonces, la situación ha evolucionado. Entonces, ¿dónde estaba ahora Elizabeth Gutiérrez? Bueno, eso es lo que te voy a contar.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez junto a sus hijos. La pareja inició su relación en el 2003 (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

EL NUEVO APARTAMENTO DE ELIZABETH GUTIÉRREZ TRAS SU SEPARACIÓN DE WILLIAM LEVY

Elizabeth Gutiérrez, esa mujer con un encanto sin igual, ha encontrado su propio pedacito de paraíso en Miami después de su separación de William Levy. ¿Dónde, preguntas? En un adorable apartamento, en lo que parece ser el centro de la ciudad. Ese es su refugio junto a su hija Kailey Levy, su compañera durante todo este difícil proceso.

La protagonista de “El rostro de Analía” nos ha dado un vistazo a través de sus redes sociales, mostrándonos los rincones más especiales. ¿Su favorito? ¡El balcón! Con una vista que quita el aliento, es el lugar perfecto para reflexionar sobre la vida mientras se deleita con el panorama urbano de la ciudad.

Pero la diversión no termina ahí. La cocina de Elizabeth es como un set de un programa de cocina de televisión, completamente equipada y lista para preparar sus delicias saludables, con las que se mantiene en forma.

En otra publicación, en la que contó a Yes You Can qué lleva en su cartera, mostró un pequeño fragmento de su habitación, donde una cama acogedora y un respaldar acolchonado en tonos grises invitan a noches de descanso y sueños dulces.

Elizabeth Gutiérrez está disfrutando de la vida en su acogedor apartamento en Miami, rodeada de amor y buenos momentos. Espero que esto signifique un nuevo comienzo para la intérprete y que sus conflictos con su expareja, puedan ser resueltos.

EL ALQUILER DE UN DEPARTAMENTO EN EL CENTRO DE MIAMI

El costo del alquiler de un departamento en el centro de Miami puede variar según varios factores, como el tamaño del departamento, la ubicación exacta, las comodidades ofrecidas y el estado del mercado inmobiliario en ese momento. Sin embargo, para darte una idea general, te puedo proporcionar algunas estimaciones basadas en una revisión de páginas inmobiliarias como Apartment.com.

Para departamentos de dos o tres habitaciones–como sería el caso de Elizabeth, ya que está viviendo con su hija–, los precios mensuales pueden variar entre los $2,500 y los $5,000 o más, especialmente si el departamento está ubicado en un edificio de lujo con vistas panorámicas, comodidades como piscina, gimnasio y servicios de conserjería.