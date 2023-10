¡Nuevamente enamorada! La famosa actriz Gaby Spanic confirmó oficialmente que volvió a la fila de las novias tras haber encontrado el amor a sus 49 años. Fue tal su felicidad que la recordada antagonista de melodramas se animó a bromear y aseveró que, al igual que sus personajes, “no va a permitir” que lo alejen de su lado.

Luego de varias idas y venidas, parece que el amor tocó nuevamente la puerta de Gaby Spanic. Y es que la exintegrante de “La Casa de los Famosos” se animó a revelar el pasado 3 de octubre ante la prensa que su corazón tenía nuevo dueño.

Gaby Spanic dejó "Top Chef VIP" a poco más de un mes de su estreno (Foto: Gaby Spanic / Instagram)

Cuando uno de los periodistas le cuestionó si tenía pareja, la nacida en Venezuela respondió en tono sarcástico: “Of Course (por supuesto), ya les contaré los pormenores, me van a hacer tan villana que me lo van a querer quitar y no lo voy a permitir”, dijo entre risas Spanic al reportero Edén Dorantes.

GABY SPANIC: ¿QUIÉN ES EL NUEVO NOVIO DE LA ACTRIZ?

Más allá de las bromas y los chistes, más de un seguidor de la carrera de la actriz se viene preguntando de quién se trata este nuevo e incógnito galán. Lastimosamente para los fanáticos de Gabriela, los detalles jamás fueron revelados, aunque dio cierta pista de la relación que posee con él.

“No puedo decir nada (…) Muy contenta, es bombero, me apaga el fuego, es mentira”, contó entre risas a la prensa. “No les voy a dar pormenores es ‘private’ (privado)”, sostuvo la también excandidata de Miss Venezuela en 1992.

La actriz Gaby Spanic ha participado en telenovelas que han tenido gran éxito en varios países (Foto: YouTube/Televisa)

De esta manera, una de las villanas más despiadadas de la televisión deja en claro que también posee su corazoncito y anhela sentirse a gusto con alguien. ¡Enhorabuena por esta relación, Gaby!

GABY SPANIC, ¿ESTÁ CON ALGUIEN MENOR?

Un hecho curioso que se dio durante la rueda de prensa de la actriz giró en torno al interés público que puede generar su pareja, por lo que la actriz respondió directamente a las insinuaciones de que su nuevo novio podría ser menor de edad.

“¿Y cuál es el problema? El amor no tiene edad ni sexo, ustedes lo saben”, indicó tajante la actriz de 49 años.

Eso sí, la también cantante y autora de libros aseveró que no es de aquellas mujeres que les gusta mantener a sus novios, por lo que ya marca distancia y asegura que le gusta ser engreída en la relación. “No mi amor, a mí que me paguen los impuestos, si no, no camina (la relación), total”, finalizó Spanic ante los medios.

Recordemos que la experta en artes escénicas siempre se ha mostrado muy rescatada a la hora de publicar y ventilar sus relaciones. Uno de sus romances más sonados fue con el actor Miguel de León, con quien se casó en 1997 a través de una boda televisada.

Posterior a él, mantuvo un amorío con el histrión José Ángel Llamas, aunque esta relación apenas duró un año. Luego conoció a Neil Pérez, y fue con él con quien tuvo a su hijo Gabriel de Jesús, de 15 años.