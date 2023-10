José Luis Rodríguez ha vuelto entrar en la polémica de su “El Puma Jr.”, su supuesto hijo que nunca reconoció y que falleció el pasado 11 de octubre. Desde ese momento, el cantante venezolano no ha mencionado algo al respecto.

Pese a que existía un enorme parecido físicamente, el artista venezolano jamás reconoció a Juan José y aseguró que ese muchacho era hijo de su hermano Osvaldo, es decir, era su sobrino. Sin embargo, este sujeto, que también se dedicaba a la música, continuó asegurando que su papá era el intérprete de “Culpable soy yo”.

Desde que se hizo pública la noticia de la muerte de Juan José Rodríguez, “El Puma” ha estado en silencio y no usó sus redes sociales para alguna foto o texto, aunque muchos de sus fans estaban a la espera de algún mensaje relacionado con aquel fallecimiento. No obstante, eso cambió, pues el 13 de octubre el artista hizo una particular publicación.

Juan José Rodríguez también incursionó en la industria musical (Foto: Juan José Rodríguez / Instagram)

LAS REAPARICIÓN DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EN REDES SOCIALES

Dos días después de que se conociera la noticia de la muerte de Juan José, “El Puma” realizó una curiosa publicación en su cuenta de Instagram, pero no era sobre ese tema que estaba causando tanto interés en su comunidad, sino de un concierto que estaba por realizar en los Estados Unidos.

De esta manera, en una publicación conjunta con el organizador del evento, el cantante venezolano “apareció” de forma pública, aunque ello generó una serie de opiniones divididas.

LAS CRÍTICAS A JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

En la publicación en mención, el artista recibió las condolencias de varios fanáticos a través de la caja de los comentarios, por más que él siempre aseguró que no se trataba de su hijo, sino de su sobrino.

Por otro lado, hubo una cantidad de usuarios de las redes sociales que escribieron otro tipo de comentarios. Y es que muchos de ellos empezaron a criticar a “El Puma” debido a no tener empatía por el reciente fallecido.

Es más, hay quienes aseguraron que Rodríguez nunca quiso al que decía que era su hijo y que por ello no tiene problema en hacer sus conciertos tan solo unos días después de la muerte.

Además, hubo quienes aseguraron que ya no quisieren ir a las presentaciones del artista sudamericano al ser una persona que no mostró empatía en esa coyuntura.