Francisca Lachapel sigue acumulando éxitos, y su más reciente logro lo confirma. La presentadora de “Despierta América” entrevistó en inglés a Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de “Bad Boys 4″, la última entrega de la famosa franquicia de policías que sacuden Miami. ¿Te gustaría saber cómo se desarrolló este gran hito en la carrera de la periodista dominicana de 35 años y el sueño que cumplió junto al actor de “El príncipe de Bel Air”?

La audiencia de los magazines también es un público cinéfilo, y eso lo sabe mejor que nadie Francisca Lachapel. Y es que la presentadora de “Despierta América” no desaprovechó la gran oportunidad de su vida al juntarse con dos grandes de la actuación como lo son Will Smith y Martin Lawrence, estrellas de la recién estrenada película “Bad Boys 4″.

Fue así que la conductora de República Dominicana, quien se mudó recientemente a Miami, contó en sus redes sociales el encuentro que protagonizó con los actores norteamericanos. “Es una prueba superada para mí”, enfatizó la comunicadora.

AL LADO DE LAS ESTRELLAS DE “BAD BOY 4″: FRANCISCA LACHAPEL JUNTO A WILL SMITH Y MARTIN LAWRENCE

En las redes sociales de la comunicadora podemos ver el enorme entusiasmo que le generó entrevistar a dos leyendas del cine moderno como Lawrence y Smith. Y como era de esperarse, no dudó en agradecer a su casa televisiva.

“Gracias a Despierta América tuve una entrevista que soñaba hacer con Will Smith y Martin Lawrence, protagonistas de la película Bad Boys, pero tuve un reto extra”, puntualizó Francisca Lachapel.

La presentadora de "Despierta América" entrevistó a Will Smith y Martin Lawrence (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

La particularidad de este diálogo fue que Lachapel habló con los actores en inglés, razón por la que dio una breve explicación en sus redes sociales. “Yo llegué a este país sin hablar el idioma y poco a poco lo he ido aprendiendo, aún lo machuco, pero me funciona, me funcionó tanto que miren. Me siento muy orgullosa de esta entrevista”, adicionó la presentadora.

Pero eso no es todo, puesto que Francisca tuvo la dicha de cantar junto a Will Smith la icónica canción “The Fresh Prince of Bel-Air”, sencillo de la sitcom de NBC. “Aún no puedo creer que Will Smith hizo esto conmigo”, expresó Lachapel al lado del clip donde ambos logran cantar a complicidad.

FICHA TÉCNICA DE “BAD BOYS: RIDE OR DIE”