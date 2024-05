“La casa de los famosos 4″ está llegando a su final, así que Telemundo va dejando todo listo, lo que quiere decir que falta muy poco para que conozcamos al ganador de la temporada, quien se llevará los 200,000 mil dólares de premio o quizá no porque existe la posibilidad de que gane alguien y no adjudique ese monto. Se trata de Paulo Quevedo y Geraldine Bazán, pues, si uno de ellos es elegido por el público, no podrá quedarse con esa cantidad de dinero y ahora te contamos todo lo que, de momento, se conoce al respecto.

Por el momento ya se ha confirmado a los tres primeros integrantes del reality show que están asegurados para la final. Ellos son: Rodrigo Romeh, Aleska Génesis y, casualmente, Paulo Quevedo, pero no son los únicos ya que se espera a los demás en los siguientes días. Si bien ser finalistas con anticipación es algo muy bueno, no quiere decir que sean necesariamente los favoritos para ganar, pues, como sabemos, es el público el que decide al vencedor. Lo que sí es una certeza es que cualquiera de ellos quisiera llevarse a casa el premio del primer puesto.

Y si nos enfocamos en dinero, también es importante señalar que, por primera vez, son tres los maletines de dinero que se repartirán y están dirigidos a los que ocupen los tres primeros puestos de la gala final. El primero es de 200,000 mil dólares, el segundo de 100,000 y el último de 50,000. Esto quiere decir que estos concursantes no se irán con las manos vacías, como sucedía en las anteriores temporadas, las cuales, dicho sea de paso, fueron ganadas por mujeres.

LA CONTROVERSIA DEL PREMIO PRINCIPAL DE 200 MIL DÓLARES

Debido a que esta temporada tuvo la presencia de varios participantes que se fueron retirando por decisión propia o de la producción ante un acto de violencia, el reality de Telemundo se fue quedando sin famosos suficientes para cumplir su programación habitual, pero la producción se contactó con otras celebridades para que ingresen a las instalaciones a competir en reemplazo de quienes se fueron. Hasta ahí no hay nada nuevo porque es algo que había pasado anteriormente.

Sin embargo, ahora hay la posibilidad de que uno de esos nuevos ingresos logra el primer lugar, ya que Geraldine Bazán sigue con vida y Paulo Quevedo ya es finalista. Ambos famosos entraron como reemplazantes a la competencia, casi a mitad de la temporada y ahora pueden ganarla, desatando una gran polémica en las redes sociales, pues muchos usuarios consideran que no es justo que alguno se gane el dinero total cuando estuvieron menos tiempo en las instalaciones del programa. Es por ello que ha quedado revelado que eso no será de esa manera.

¿POR QUÉ PAULO QUEVEDO Y GERALDINE BAZÁN NO SE GANARÍAN LOS 200 MIL DÓLARES?

Durante la transmisión 24/7 de la convivencia, Paulo Quevedo, delante de las cámaras, se sinceró al respecto y reveló, para sorpresa de muchos, que los integrantes del reality que entraron a mitad de la temporada no se ganarán el premio de 200,000 dólares del primer lugar y que eso lo sabían a la perfección, pues la producción de Telemundo se los especificó antes de confirmar su ingreso, condición que ellos aceptaron.

El actor expuso su caso como ejemplo y reveló que, como entrenó a la mitad de la competencia, solo le correspondería “la mitad del pastel” si es que el público lo respalda y le da la posibilidad de ocupar el primer lugar de la temporada. Es decir que, si gana, no se llevará los 200 mil dólares, sino 100 mil y así sucesivamente si queda también en el segundo o tercer lugar.

“Nada más para que lo sepan, lo tengan en mente y que no digan que no es justo que un nuevo llegue a la final por eso. Recuerden que todo se volvió ecuánime y llegó hasta un punto en el que las cosas tienen que ser parejas”, mencionó el artista.

Paulo Quedo es uno de los competidores de la cuarta temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Paulo Quevedo / Instagram)

¿CUÁNDO ES LA FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

El próximo lunes 20 de mayo se conocerá al famoso que gane la cuarta temporada del reality show, que ha sido una marcada por la salida de varios participantes y los ingresos de otros que llegaron para ocupar esos espacios vacíos. Pese a lo alterado de este proceso, el programa se realizó con normalidad para suerte de los productores, quienes también tuvieron el privilegio de que la audiencia les siguió dando el respaldo de anteriores ediciones, así que la fecha mencionada servirá como cúspide de un trabajo muy esforzado para todos en general.