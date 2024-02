Dayanara Torres vuelve a poner el mundo de la moda y las pasarelas en el centro de atención. En esta ocasión, la exuberante Miss Universo 1993 ha sido acusada de imitar el estilo de su homóloga nicaragüense Sheynnis Palacios, actual detentora del título. ¿Cuál fue la respuesta exacta de la también exesposa de Marc Anthony ante estas acusaciones de plagio dirigidas a la actual reina de belleza? Descúbrelo en este artículo que Depor tiene para ti.

Todos conocemos de sobra los dimes y diretes dentro del mundo de la moda, y aunque parezca algo fuera de lo común, escándalos como los de Dayanara Torres y Sheynnis Palacios sucede cada semana. Por ello, la también presentadora de “El Gordo y la Flaca” ha sabido responder ante la prensa luego de ser acusada por copiarse uno de los looks de la vigente Miss Universo 2023.

La célebre Dayanara Torres fue criticada por distintos internautas de haberse copiado el look de otra Miss Universo (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Y es que la también Miss Universo 1993 recibió sendas críticas en redes sociales luego de que más de uno advirtiera el gran parecido que tiene con la modelo nicaragüense. Pero, ¿qué dijo precisamente la madre de Cristian Muñiz y cómo se defendió de tales acusaciones?

LO QUE DIJO DAYANARA TORRES LUEGO DE SER ACUSADA DE HABERLE COPIADO EL LOOK A SHEYNNIS PALACIOS

A través de Instagram, Dayanara Torres compartió un pequeño video bailando y modelando en un diminuto traje de baño. En dicho clip se ve a la puertorriqueña sumamente feliz mientras disfruta momentos felices a lado de sus seres queridos.

De inmediato, una internauta pudo notar el gran parecido de la boricua con la nicaragüense: “¡Anda! Se cortó el cabello como la Miss Universo de Nicaragua. Le siguió la moda”, le dijeron.

Como era de esperarse, la respuesta de Dayanara no se hizo esperar, dejando en evidencia que no era una de esas modelos que copia outfits o looks. “Hace más de un año me lo corté. ¡Estás tarde! No me sigues”, precisó Torres, quien se cortó el cabello en marzo de 2023.

Dayanara Torres, quien estuvo casada con Marc Anthony, no dudó en defender la originalidad de su peculiar look en redes sociales (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Y aunque las críticas te lluevan, no queda duda de que Dayanara siempre sale bien parada de la tormenta mediática de la prensa. ¡Enhorabuena por aclarar las cosas!

UN PARECIDO RAZONABLE: ¿EN QUÉ SE PARECEN DAYANARA TORRES Y SHEYNNIS PALACIOS?

Aunque esta controversia parezca haberlas separado (al menos de manera indirecta), lo cierto es que Dayanara Torres y Sheynnis Palacios guardan más de un parecido en la actualidad.

Primero, ambas son Miss Universo. La primera, por obvias razones de edad, fue Dayanara Torres: ella alzó el cetro y la corona en 1993. Luego de 3 década exactas fue el turno de la nacida en Nicaragua. Aunque, claro que cada una con su toque y distinción personal.

Sheynnis Palacios hablando en una conferencia de prensa en San Jose, Costa Rica (Foto: AFP)

Y a pesar de que las modelos han sido “divididas” por culpa de un malentendido, no cabe duda alguna de que las dos representan el verdadero significado de lo que representa la belleza latina.