Si bien Marc Anthony y Dayanara Torres se encuentran en caminos separados, ambos comparten la alegría de tener unos hijos que aspiran a ser profesionales en el mundo del arte. Y es que tanto Cristian como Ryan se perfilan a ser los herederos del salsero boricua a su corta edad en el campo de la creación artística, pero la verdadera pregunta es: ¿Alguno de ellos logrará compartir tarima con el intérprete de “Vivir mi vida”?

Tanto Ryan como Cristian Muñiz siempre tendrán el ejemplo de un verdadero artista en sus padres. Mientras que Marc sigue en activo dando conciertos por todo el mundo, su madre, la puertorriqueña Dayanara Torres, es reconocida por diferentes países como una celebridad de talla internacional.

Dayanara Torres tiene dos hijos en común con Marc Anthony (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

¿Serán cantantes como el padre o se decantarán por el mundo de la belleza como su madre? Eso te lo contamos aquí.

MARC ANTHONY: LAS CARRERAS QUE ESTUDIARON LOS HIJOS DEL SALSERO Y DAYANARA TORRES

A mediados de año, la exparejita celebró uno de los logros más importantes de su familia: el recibimiento de su hijo mayor como profesional en la casa de arte Parsons de Nueva York, una de las escuelas de formación artística más importantes del mundo.

No en vano es hijo del salsero más influyente del momento y de una de las exreinas de belleza más queridas por todos los latinos: hablamos de Marc Anthony y Dayanara Torres.

Como era de esperarse, la felicidad estuvo a flor de piel entre los artistas, quienes no dudaron en expresar su grato momento de felicidad por redes sociales en compañía de su otro hijo Ryan.

Fue por medio de redes sociales donde la modelo expresó la gratificante noticia de ver a sus hijos graduados. Postales y un enunciado de orgullo fueron parte de la dedicatoria que la modelo de Puerto Rico publicó en su feed de Instagram.

“Demasiadas Emociones. Mi Kitian you did it! Todo lo que te propones lo logras, ¡con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes... Your talent it’s beyond words... You have it all y el mundo es tuyo! (Tu talento está más allá de las palabras, lo tienes todo). Te amo @cris_muniz_torres”, enfatizó la ganadora del Miss Universo 1993.

La familia Muñiz Torres celebrando la graduación de Cristian (Foto: Marc Anthony y Dayanara Torres / Instagram)

Para esta cita, debemos resaltar el outfit de Dayanara Torres: un vestido mino con encaje, manga corta y accesorios de pulsera. Mientras tanto, el graduado Cristian se dejó ver con el habitual traje que todo recibido viste: una toga y birrete.

Y aunque los reflectores se los viene llevando el mayor del clan Muñiz Torres, debemos indicar que Ryan viene estudiando la carrera por la que muchos seguimos a Marc Anthony: la música.

Lastimosamente luego de la pandemia, Ryan tuvo que ponerle un alto a su carrera debido a la falta de presencialidad, razón por la que comenzó a adentrarse en el panorama de la moda.

La mirada de Ryan Muñiz que enamora a todos (Foto: Dayanara Torres / @jesuscorderophoto / Instagram)

De hecho, la propia Dayanara mencionó que actualmente Ryan está gozando de su experiencia en el mundo del modelaje, pero tiene planes de trasladarse a Nueva York el próximo año para seguir desarrollándose en su carrera en ingeniería musical.

Sea como fuere, la también actriz expresó su deseo de que este paso se materialice, destacando el talento increíble de Ryan ante las cámaras y las pasarelas.