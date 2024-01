“La casa de los famosos 4” presentó a Aleska Génesis como una de las celebridades que competirán por el ansiado primer lugar. Ni bien arribó al reality show los conductores fueron directo al grano y le preguntaron por algo que destacó el interés de sus fanáticos y de los medios de comunicación.

Como muchos sabían, la expareja de Nicky Jam había sido arrestada por las autoridades a su llegada a la capital mexicana el pasado sábado 20 de enero por, supuestamente, haber estado implicada en un robo de relojes de lujo que fueron puestos a la venta en Miami. Después de unas horas retenida en un centro de reclusión femenil, la joven fue puesta en libertad.

Si bien fue declarada inocente y no se le vinculó ni siquiera a proceso, el mal trago de haber estado en la cárcel no se lo quita nadie y, posiblemente, haya sido una de sus peores experiencias a sus 33 años de edad. En ese sentido, la opinión pública quería saber su versión de los hechos y esta fue dada a conocer en el estreno del reality show de Telemundo.

Aleska Génesis forma parte de la cuarta temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

A ALESKA GÉNESIS SABÍA QUE SERÍA ARRESTADA

De acuerdo con lo que manifestó la modelo venezolana al entrar al set de “La casa de los famosos”, unos minutos antes qde que tomara un vuelo de Miami a Ciudad de México, su abogado le llamó para advertirle que tenía una orden de arresto en México por estar vinculada a un robo de relojes de alta gama.

“Unos minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México, recibo una llamada de mi abogado para notificarme que había tenido una orden de aprehensión en México y que si yo me subía a ese vuelo y aterrizaba en México me llevarían presa”, indicó Génesis acerca de lo que le sucedió ese fin de semana.

ALESKA GÉNESIS NO HUYÓ LA SITUACIÓN

Aleska Génesis contó también que antes de subirse al avión sus familiares la llamaron para rogarle que no vaya a México y así evitara ser arrestada, pero ella de todas formas quiso enfrentar los problemas y no huir, ya que no tenía miedo de nada, pues era consciente de que no era una delincuente, como se le había tildado.

“Me llamaron mis hermanas y me suplicaron que me quedara, que no tomara ese vuelo, que pensara en ellas, que pensara en mi familia y, sin embargo, no les hice caso y les dije que yo iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy”, añadió.

Asimismo aseguró que en los momentos más difíciles uno no debe dejar de perder la fe en lo que crea. “Aprendí que así estés pasando por el desierto o estés en cualquier situación mantén siempre tu fe inquebrantable, que eso es lo único que va a hacer que ocurra el milagro”, manifestó.