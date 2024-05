Britney Spears sigue siendo el foco del escándalo. Después de una intensa lucha legal por su emancipación de la tutela de su padre, continúa acaparando titulares con sus controvertidos videos en redes sociales y sus relaciones amorosas tumultuosas. Tras divorciarse de Sam Asghari, la cantante estadounidense ha encontrado nuevamente el amor en los brazos de Paul Richard Soliz, pero parece que esta vez interpreta demasiado literalmente la famosa línea de su canción “Hit me, baby, one more time”.

Los últimos chismes en torno a Britney Spears arrojan luz sobre su novio intermitente, Paul Richard Soliz, de 37 años. Una pelea tumultuosa en el Chateau Marmont de Los Ángeles entre la pareja ha generado un escándalo que ha llamado la atención de las autoridades.

Fuentes del departamento de bomberos de LAPD confirmaron a Page Six que una ambulancia fue llamada al lujoso hotel alrededor de las 12:42 a.m. La ambulancia permaneció en el lugar hasta la 01:17 horas, pero, extrañamente, no se realizó ningún traslado hospitalario. ¿Qué diablos ocurrió esa noche en la vida de Britney Spears y Paul Richard Soliz?

Estoy segura de que pronto saldrán más detalles jugosos, pero si te preguntas qué hace Paul Richard Soliz, aquí te lo cuento.

Britney Spears y Paul Richard Soliz saliendo del hotel Chateau Marmont de Los Ángeles (Foto: Page Six)

¿A QUÉ SE DEDICA PAUL RICHARD SOLIZ?

No se sabe mucho sobre el trabajo de Paul Richard Soliz, pero lo que es seguro es que su nombre ha sido vinculado a un puesto que algunos medios han descrito como similar al de limpieza.

En 2022, se informó que fue contratado para trabajar en la mansión de Britney Spears en California, realizando diversas tareas de mantenimiento.

En ese momento, Spears aún estaba casada con su esposo Sam Asghari, quien recientemente ha finalizado su divorcio después de una separación de nueve meses.

La ex pareja estuvo casada durante 14 meses antes de que Asghari solicitara el divorcio en agosto de 2023, en medio de acusaciones de infidelidad por parte de Spears, las cuales fueron negadas por la cantante.

Mientras tanto, la estrella del pop ha pasado por varias relaciones matrimoniales, incluyendo su matrimonio de 55 horas con Jason Alexander en 2004 y su matrimonio con Kevin Federline de 2004 a 2007.