Tras conocer los abusos que sufrió Drake Bell a manos de Brian Peck cuando formó parte de Nickelodeon, ¿sabías que hubo otros trabajadores del canal estadounidense que se convirtieron en verdugos de varias estrellas infantiles? A continuación, te damos los nombres de estos agresores sexuales de menores.

Cabe mencionar que uno de los histriones que vivió en carne propia esta pesadilla fue Drake Bell cuando formó parte de “The Amanda Show” (1999-2002). Él acusó a Peck de ser su abusador hace más de dos décadas, tal como lo dio a conocer en la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”), de Investigation Discovery.

¿QUIÉNES SON LOS OTROS AGRESORES SEXUALES DE MENORES QUE TRABAJARON EN NICKELODEON?

Como lo mencionamos líneas arriba, no sólo fue Brian, entonces entrenador de diálogo, quien abusó de un menor, también hubo otros verdugos que convivieron con sus víctimas dentro de las instalaciones de Nickelodeon. De acuerdo con registros judiciales obtenidos por DailyMail, ellos son:

JASON HANDY

Jason Handy se declaraba "pedófilo a toda regla" en su diario privado (Foto: Investigation Discovery)

Jason Handy fue asistente de producción de Nickelodeon. Él fue acusado de tener contacto sexual con una niña de sólo nueve años. Esto ocurrió cuando le envió fotografías suyas masturbándose a Brandi, una actriz infantil que había sido invitada al programa “The Amanda Show” en 2003.

A raíz de la investigación policial, se encontró un diario privado en el que se describía como un “pedófilo a toda regla”. Este individuo no refutó los cargos de actos lascivos contra una menor, distribución de material sexual explícito ni explotación sexual infantil, por lo que fue sentenciado a seis años de prisión.

Pese a haber pasado años en la cárcel, reincidió en 2014, específicamente en Carolina del Norte, donde fue acusado por libertades indecentes con un niño y violaciones del registro de delincuentes sexuales. En la actualidad, purga condena en Virginia hasta el año 2038.

EZELL CHANNEL

Ezell Channel fue contratado por Nickelodeon pese a tener una condena por actos lascivos contra un menor (Foto: Investigation Discovery)

Ezell Channel fue asistente de producción de Nickelodeon. A pesar de haber sido condenado por actos lascivos contra un menor de 14 años en 2003, fue puesto en libertad condicional menor de dos años después; no sólo ello, pues lo contrató el canal estadounidense.

En 2005, una madre de familia - luego de descubrir que se encontraba en el registro de delincuentes sexuales - lo denunció por pasar mucho tiempo con su hijo adolescente. Fue acusado de llevar a dos adolescentes de 13 y 14 años al estudio, donde les mostró pornografía y tocó indebidamente.

Nuevamente fue condenado, aunque puesto en libertad en 2010. No tiene hogar y vive en Los Ángeles, informa Daily Mail.

MARTY WEISS

Marty Weiss purgó condena tras ser acusado de abuso por un joven actor (Foto: Investigation Discovery)

Marty Weiss fue un gestor de talentos de Hollywood que representaba a actores infantiles en programas de Nickelodeon. Uno de esos histriones lo acusó en 2012 de haber abusado de él hasta 40 veces en tres años cuando tenía 11 o 12 años.

Fue sentenciado a un año de cárcel y cinco años de libertad condicional. De acuerdo con datos de la Ley Megan, salió libre poco más de cinco meses después de estar en prisión.

Tras su paso por la cárcel, se le perdió el rastro, solamente que vive en el norte de Hollywood.

JOBY HARTE

Joby Harte abusó de un actor infantil desde que tenía 12 años (Foto: Investigation Discovery)

Joby Harte fue un actor adulto de Nickelodeon, que apareció en algunos episodios de “True Jackson VP”. Fue declarado culpable de abuso sexual repetitivo contra Ricky García, estrella de “Best Friends Whenever” desde que tenía 12 años.

El histrión de Disney presentó una demanda en 2019 en Los Ángeles, en la que señalaba que era su víctima casi semanalmente.

Tras ser hallado responsable, Harte tuvo que pagar 6,5 millones de dólares al miembro de Forever In Your Mind.

CODY LONGO

Cody Longo fue acusado de abuso a una menor de 9 años en 2019. Aquí cuando asistió a los MTV Video Music Awards 2018 (Foto: Angela Weiss / AFP)

Cody Longo fue estrella del programa “Hollywood Heights” (2012) de TeenNick, de Nickelodeon. Él fue acusado de haber abusado sexualmente de una niña de nueve años en Colorado en 2019.

Un año después de haber sido arrestado por violencia doméstica, en 2021, se declaró culpable de un cargo de agresión sexual a una menor.

El 8 de febrero de 2023, el actor fue encontrado muerto en su casa de Austin, Texas. Él tenía 34 años.

DENUNCIAN QUE OTROS ABUSADORES SIGUEN TRABAJANDO EN NICKELODEON Y ESTUDIOS DE HOLLYWOOD

A pesar de que Nickelodeon aseguró a través de un portavoz que investiga todas las quejas formales y se compromete en brindar un entorno laboral seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada a sus jóvenes actores, el activista por la seguridad infantil Gabe Hoffman señaló que el problema aún persiste.

“Hoy en día, todavía se contrata a pedófilos condenados en Hollywood. Los delincuentes sexuales trabajaron con niños en Nickelodeon y, a menos que la industria haga cambios, más niños en Hollywood terminarán siendo abusados”, indicó en su documental “An Open Secret”, de 2014.