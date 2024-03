Al escuchar a Drake Bell en el programa “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” no pude sentir otra cosa que no sea asco por todo lo que vivió y en especial en contra de quien fue su agresor, Brian Peck. Al mismo tiempo, solo me quedan palabras de admiración por todo que le pasó y el éxito que consiguió, pese a los problemas y sentimientos que habrá tenido en aquella época, cuando aún era menor y había sido abusado sexualmente, algo que no se conocía de forma pública hasta ahora.

Lo que resulta más alarmante es que el muchacho, antes de decir algo referente a lo que estaba viviendo, intentó desahogarse a través de una canción que en 2005 lanzó, justo después de iniciar todo ese infierno y antes de que pueda decírselo a alguien, y nadie se percató. Tuvo él mismo que armarse de valor para contárselo a su madre e iniciar un proceso legal en contra de su agresor, quien al final solo recibió una pena de 16 meses de cárcel, lo que podría ser considerado como poco —y sí que lo fue—.

¿QUÉ DIJO DRAKE BELL SOBRE EL ABUSO QUE SUFRIÓ?

En medio de una escena cargada de sentimientos encontrados, Drake Bell se liberó completamente ante la sociedad de todo el mundo al revelar que fue víctima de abuso sexual cuando era parte de la recordada serie “Drake y Josh”. Esto había sucedido en 2005 y era la primera vez que hablaba públicamente del caso y lo que yo puedo entender sobre líneas es que lo hizo también para liberar eso que tenía dentro suyo y que, seguramente, lo había atormentado por casi dos décadas.

De acuerdo con sus palabras, el agresor había sido Brian Peck, un trabajador de la producción de Nickelodeon que, por ese entonces, se había ganado su confianza, al punto de que él, siendo aún un menor de edad, se quedaba a dormir en su casa en reiteradas oportunidades. En una de esas ocasiones fue que se daría inicio a las agresiones que vivió.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar. No tenía idea de cómo salir de esta situación. Simplemente estaba atrapado. No tenía salida [y el abuso] se volvió extenso y bastante brutal”, contó el actor.

Felizmente, al tiempo se pudo armar de valor para contárselo a su madre y hacer las denuncias correspondientes, como ya lo mencioné, aunque el resultado, probablemente, no haya sido el deseado.

Brian Peck habría abusado de Drack Bell cuando era menor de edad (Foto: Investigation Discovery)

LA CANCIÓN QUE DRAKE BELL LANZÓ EN 2005 SOBRE EL TEMA

Luego de convertirse en algo mediático, Drake Bell utilizó su cuenta de TikTok para dar un detalle adicional a lo que había sucedido antes de que se denuncie las agresiones. En un video que él compartió, se le ve cabizbajo escuchando una canción que él mismo trabajó, casualmente, en 2005. El título de esta melodía es “In The End”.

Lo triste de esto fue que, según sus palabras, esa canción la escribió para expresar lo que sentía en ese momento, por lo que todos pudieron saber lo que le sucedía al oírla, pero nadie actuó de inmediato, pues solo creían que era una composición musical más, como las millones otras que existen en el mundo entero.

“¿Y al final eres más fuerte?, ¿Ya no necesitas recuperarte?, ¿Y dónde has estado desde que terminó? Sobre mi hombro, debajo de mi piel, ¿volverás alguna vez?”, dice el coro del tema musical.