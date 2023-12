En junio de 2022, todos nos quedamos sorprendidos con la noticia del fin de la relación de Shakira y Gerard Piqué; y no era para menos, ya que después de más de diez años juntos y dos hijos en común, nadie imaginaba que las cosas iban mal entre las celebridades; debido a ello, todos apuntaron contra Clara Chía Martí como la única responsable; sin embargo, no era la primera vez que el futbolista sacaba los pies del plato, pues aseguran que él le fue infiel a la colombiana con la entrenadora personal de su pareja. Su nombre: Ana Kaiser.

El affaire que habría tenido el exjugador del Barcelona con la personal trainer ocurrió cuando la estrella se preparaba para el Super Bowl de 2020. Según la periodista Adri Toval, ellos asistieron a una reunión y tras varias muestras de cariño se fueron a un lugar más privado. A raíz del revuelo que ha generado esta nueva información, el que menos se pregunta quién es Kaiser. Si tú también quieres conocer más, en los siguientes párrafos te contamos lo que sabemos sobre ella; así que presta mucha atención.

Aquí la bailarina posando con Shakira, a quien entreno por bastante tiempo (Foto: Anna Kaiser / Instagram)

LO QUE DEBES SABER SOBRE ANNA KAISER

Anna Kaiser es una profesional del fitness, coreógrafa y emprendedora que ha sido señalada por algunos periodistas de haber tenido un romance clandestino con Gerard Piqué cuando este tenía una relación con Shakira.

En 2002, obtuvo una licenciatura en Danza de la Universidad de California. Asimismo, cursó kinesiología, medicina deportiva y anatomía funcional en el Centro Médico Mount Sinai, según su propio sitio web.

Por más de dos décadas, Kaiser ha sido bailarina y coreógrafa profesional. Se sabe que fue coreógrafa en el video “She Wolf”, de Shakira.

La bailarina posando con un top rojo y leggins negros (Foto: Anna Kaiser / Instagram)

Debido a su gran profesionalismo, ella trabajó como entrenadora personal; incluso, fue guía de Kelly Ripa, Alicia Keys, Sarah Jessica Parker y Shakira.

Es fundadora y directora ejecutiva de Anna Kaiser Studios, que tiene ubicaciones en Nueva York, Hamptons y Connecticut. “Anna Kaiser Studios te ofrece la programación de una entrenadora famosa amplificada por la energía de una vibrante comunidad de fitness”, se lee en su sitio web.

Kaiser fue copresentadora del programa televisivo “My Diet Is Better Than Yours” (2016), un reality sobre pérdida de peso en el que cinco concursantes elegían un entrenador y un tipo de dieta, sino cumplían con los retos abandonaban la competencia.

La personal trainer tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Anna Kaiser / Instagram)

Anna Kaiser está casada desde 2012 con el médico cirujano Carlos K. Wesley, con quien tiene dos hijos.

DATOS PERSONALES DE ANNA KAISER

Nombre completo: Anna Kaiser

Anna Kaiser Lugar de nacimiento: Calgary, Canadá

Calgary, Canadá Nacionalidad: Canadiense

Canadiense Instagram: @theannakaiser

@theannakaiser Instagram profesional: @annakaiserstudios