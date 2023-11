El Miss Universo 2023 está a la vuelta de la esquina —sábado 18 de noviembre—, así que no falta mucho para conocer a la sucesora de la estadounidense R’Bonney Gabriel. Si bien aún no empieza la competencia, los especializados en la materia aseguran que hay candidatas que se perfilan como ganadoras, aunque habrá que esperar para ver si aquellos pronósticos aciertan o no.

El evento que se realizará en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador, El Salvador, albergará a las mujeres más bellas del mundo y podrá ser visto en muchos países, incluyendo América Latina, gracias a la cadena Telemundo Internacional que estará a cargo de la transmisión en español y de todos los pormenores de la gala.

Los encargados de conducir el show en español serán Jacky Bracamontes y Danilo Carrera, quienes ya se encuentran promocionando la transmisión para que todos, desde sus casas, puedan apreciar cada detalle de lo que será una noche mágica y de ensueño para las candidatas, pero que de igual manera les traerá mucha tensión.

¿QUIÉN GANARÁ EL MISS UNIVERSO, SEGÚN JACKY BRACAMONTES Y DANILO CARRERA?

Debido a la gira de medios y promoción que está para que el Miss Universo 2023 llegue a más público, Danilo Carrera y Jacky Bracamontes dieron una entrevista para El Diario de Nueva York, en el que comentaron acerca de varios temas relacionados con el Miss Universo.

Uno de ellos fue sobre las candidatas que consideran favoritas o quiénes quieren que se lleve la corona al final de la noche del 18 de noviembre. Ambos tuvieron respuestas diferentes, pero que nos dan luces de su preferencias.

Jacky Bracamontes y Danilo Carrera ya habían sido pareja de conducción este año en los Latin Billboard (Foto: Jacky Bracamontes / Instagram)

¿Qué dijo Danilo Carrera?

El presentador Danilo Carrera sí la tiene claro. Él, desea que gane la representante de Costa Rica, pues es una de sus amigas. Además, tiene un gran favoritismo también por la mexicana.

Eso sí, en caso no sea alguna de ellas, quiere que la ganadora sea una latinoamericana e instó al publico a que apoyen a una latina diferente si es que su candidata es eliminada en alguna de las rondas.

¿Y Jacky Bracamontes?

La mexicana Jacky Bracamontes tiene una opinión distinta, pues asegura que no puede dar un adelanto de quién cree que será la ganadora del certamen de belleza, pues lo mejor sería esperar.

Ella no quiere precipitarse y recién cuando vea a las que avanzan de ronda podría dar un pronóstico, por lo que prefirió mantener en reserva su opinión momentánea.