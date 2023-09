Aracely Arámbula contra Luis Miguel. No, no estamos hablando de un juicio entre la actriz y el “Sol de México”, pero sí de una queja que la también cantante dio a conocer ante todos los medios mexicanos.

Como bien sabemos, Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron una relación amorosa hace varios años. Fruto de ese compromiso nacieron Daniel y Miguel, sus dos retoños. Y si bien la relación entre padre e hijos siempre ha sido buena, la propia actriz de 48 años se encargó de demostrar lo contrario.

Como bien sabemos, el intérprete de “La incondicional” brindó un concierto en Las Vegas, presentación a la que asistió Michelle Salas, primogénita del artista boricua y fruto de su primera relación con Paloma Cuevas.

Arámbula cumplió 48 años en marzo pasado (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

Este hecho, si bien puede parecer una nobleza por parte del oriundo de San Juan, ha significado una bajeza para Arámbula, pues deja en evidencia que LuisMi solo tiene preferencias para uno de sus tres hijos.

ARACELY ARÁMBULA EXPLOTÓ CON LUIS MIGUEL

A un mes de que Luis Miguel inicie su tour “Luis Miguel Tour 2023″, la popular “Chule” se animó a hablar sobre el astro boricuo e indicó que, en la actualidad, le “cae muy mal” dado el trato que está teniendo con sus hijos.

Y es que, para la experta en artes escénicas, el también compositor tuvo un trato de indiferencia con sus propios hijos mientras invitaba a Michelle Salas y el resto de las hijas de Paloma Cuevas.

Incluso, Arámbula se dio tiempo de recalcar que sus hijos se mantienen informados de lo que sucede con su papá, pues tanto Daniel como Miguel se preguntan por qué el astro está más presente en la vida de las hijas de Cuevas y no en las suyas.

“Mis hijos sí dijeron: “-Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Les dije: ´-Bueno, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada´, ellos no se enojaron, sólo dijeron: ´-Wow, como sí va para allá, pero no viene a nuestra escuela´”, aseveró la protagonista de “Corazón Salvaje” en diálogo con los medios de comunicación.

Aracely Arámbula cumplirá en marzo que viene 48 años (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

Aracely también indica que todo eso es falso, pues ella jamás será un obstáculo entre sus hijos y su padre, en especial ahora que ambos tienen 14 y 16 años.

“Ese comunicado que salió es una total mentira, siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver; para empezar, no le quiero ver la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, enfatizó la artista oriunda de Chihuahua.

RESENTIDOS CON EL “SOL DE MÉXICO”: LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL NO QUIEREN VERLO

La nacida en 1975 aclaró que sus herederos ya no poseen un interés genuino en ver a su padre en la actualidad, pues la desatención que ha recibido a lo largo de los años ha terminado mermando su cariño.

En esa línea, la histrionisa contó que le parecía adecuado que Luis Miguel se haya encontrado con su hija mayor en uno de sus conciertos, aunque indicó que de todas formas le envió un mensaje a la joven y a Alejandro Basteri, hermano menor del cantante, para que se haga cargo de sus otros hijos.

Michelle Salas estuvo en el concierto de Luis Miguel del pasado 15 de septiembre en Las Vegas (Foto: Michelle Salas / Instagram)

“Ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo abogué por ellos, ojalá ahora aboguen por Miguel y Daniel”, enfatizó.

Por último, Aracely Arámbula aclaró que, efectivamente, comparte una relación de comadres con Paloma Cuevas. Sin embargo, dijo que en la actualidad no tienen ningún tipo de comunicación. Eso sí, la figura de la televisión azteca hizo hincapié en que la diseñadora española fungió como madrina de uno de sus hijos debido a su entonces matrimonio con Enrique Ponce, quien era un cercano amigo de Luis Miguel.