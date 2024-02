Lupillo Rivera y Alfredo Adame protagonizaron una de las peleas más fuertes en toda la historia del reality “La casa de los famosos”, luego de que se lanzaron insultos y ofensas mutuamente, algo que casi llega a los golpes, por fortuna fueron detenidos por los compañeros de sus respectivos cuartos. Pero ¿cómo se originó este incidente? A continuación, todos los pormenores, desde el motivo que los llevó a enfrentarse verbalmente tras la gala de la cuarta eliminación hasta la amenaza que le lanzó el cantante de corridos al actor mexicano antes de la prueba del líder de este lunes 20 de febrero.

Cabe señalar que luego del altercado entre estas dos celebridades, cada uno por separado se fue a su habitación para comentar lo ocurrido. Mientras que el histrión señalaba que no se arrepentía de sus palabras y sentía que había ganado, el hermano de Jenni Rivera aseguró que no iba a dejar que alguien falte el respeto a los de Tierra.

ASÍ SE INICIÓ LA PELEA ENTRE LUPILLO RIVERA Y ALFREDO ADAME

Para comprender la magnitud del enfrentamiento entre estos famosos, debemos contextualizar todo y mencionar que esto comenzó tras la eliminación de Mariana González y el regreso de Gregorio Pernía al reality. Mientras el cuarto Tierra celebraba porque hasta el momento sólo tiene una baja (Thalí García) - que no es por votación, sino por abandono -, el malestar y enojo del resto de habitantes se hicieron evidentes, en especial de Alfredo Adame, quien no dudó en cuestionar la actitud del popular Titi.

“Aquí no hay nada de amistades, esto fue una perr*** de este buey [Gregorio] (…). Todo lo que ha estado contando desde el primer día son puras mentiras, él arregla historias para llamar la atención como el cuento de su madre”, decía el histrión a sus compañeros. Al tiempo de recordarles cómo Pernía se la pasó diciendo que deseaba salir del programa por su familia.

Mientras conversaba con los de Agua y Alana, Guty Carrera se percató que el colombiano ingresó a la habitación Fuego, por lo que animó a todos a entrar. Antes de que lleguen, Pernía ya estaba hablando: “Vengan familia. En el transcurso de esta semana, en nombre de Dios, tengo que solucionar unas cosas, pero el comportamiento de esas personas que están jugando del cuarto Agua, les voy a demostrar algo, sobre todo a las mujeres…”, señalaba hasta que fue interrumpido por Adame: “Gregorio, te quiero pedir un gran favor: que te vayas del cuarto, no tienes nada que hacer aquí”. Algo que por supuesto no quiso el protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, quien recibió el apoyo de Cristina Porta, algo que desató la furia del mexicano.

Si bien, los ánimos se caldearon, a Adame no le quedó otra alternativa que retirarse de una habitación de la que no forma parte, pero mientras salía lanzó algunas frases que fueron escuchadas por Lupillo Rivera que estaba en la sala.

Ni bien, Alfredo escuchó a Porta pedirle que respete a Gregorio porque estaba hablando, él no dudó en lanzar un misil cuando se iba: “No respeta a sus hijos, cómo nos va a respetar a nosotros. No sigan con sus pendej****”, palabras que molestaron al cantante, quien no dudó en contestarle: “¡Cállate! Bájale tú también, para qué hablas a lo pendej*”. Esto fue detonante para que se arme una gran pelea en “La casa de los famosos 4″.

Al oír lo señalado por Rivera, Adame no dudó en regresar para enfrentarlo: “Aquí el único pendej* eres tú, cabr**”, a lo que Lupillo le responde: “¡A ver! No sabes perder cabr** (…)”. Este cruce de insultos hizo que Romeh y Clovis detuvieran al cantante de corridos, mientras era sostenido del brazo por Maripily. En tanto, por el lado de Alfredo estuvo Guty, quien se puso delante de su amigo y lo llevó a su cuarto, y aunque trato de calmarlo siguió gritando: “Ching* tu madr*, cabr**”, pero el otro no se quedó callado y le respondió: “La tuya también y si no tienes, te la compro (…). Perr* mal nacid*. No más voy a salir para esperarte”.

Lejos de calmarse los ánimos, estos siguieron subiendo, pues mientras Alfredo estaba en su cuarto siguió escuchando lo que le decía el habitante de Tierra, por lo que no dudó en salir descalzo a alcanzarlo, pero fue detenido por Carrera.

Alfredo Adame saliendo e su cuarto descalzo para responderle nuevamente a Lupillo Rivera en "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

LA AMENAZA QUE LANZÓ EN VIVO LUPILLO A ADAME ANTES DE LA PRUEBA DEL LÍDER Y ESTE LE RESPONDIÓ

Este lunes 20 de febrero, antes que se realice la gala para elegir al líder, Nacho Lozano preguntó al cantante sobre lo que había ocurrido el día anterior, Lupillo Rivera amenazó a Adame, asegurándole que iba a vengarse de él, dentro o fuera del programa de Telemundo.

“Las ofensas hacia mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío. Si no me puedo vengar aquí en la casa, me voy a vengar fuera de la casa, y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo ahí, si ustedes [la producción] quieren hacer un reporte a la policía para cuando pase la venganza, no batallen para buscar al culpable para que sepan que yo fui”, dijo.

Tras escucharlo, le dieron la oportunidad de responder a Alfredo Adame, quien primero cuestionó el comportamiento de Pernía y luego habló del altercado con Lupillo, a quien retó en ese momento agarrarse a golpes.

“El asunto primero fue con Gregorio, pues un hombre que jura en nombre de sus hijos, esposa, familia y llama a su madre prostituta frente a todos, es un gusano que no merece ninguna consideración. En segundo lugar, luego todo se salió de control: me reclamaron y gritó Lupillo: ‘Aprende a perder’, yo sí sé perder, por eso le contesté. Cuando iba a esta altura (indicando un espacio de la casa), escucho que me dice: ‘Cuando salgas de la casa…’, le dije a mí no me amenazas. Entonces, para qué esperar luego, si quieres ahorita nos salimos de la casa y en el callejón de aquí afuera, nos damos. Estaré muy preparado”, indicó.

¿Y DÓNDE QUEDÓ GREGORIO PERNÍA?

Luego del cruce palabras que se dio tras la eliminación de Mariana, Gregorio se fue a la habitación Tierra para conversar con sus compañeros y con lágrimas les dijo que no pongan en duda su integridad. “Uno no juega con la familia, me siento mal porque soy de los pocos hombres que quedan”, manifestó.

Estrategia o no el haber asegurado que quería irse de “La casa de los famosos 4″ en la semana cuatro, ha hecho que Pernía provoque un terremoto dentro.