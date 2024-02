Aunque se perfilaba como una de las favoritas para ganar “La casa de los famosos 4”, Thalí García abandonó la competencia, pero no lo pidió directamente a La Jefa, sino que se escapó de la suite, donde se encontraba con Lupillo Rivera, quien por segunda semana consecutiva se convirtió en líder y decidió llevar otra vez a la actriz para que goce de todas las comodidades de esa habitación.

“Ni tocó el botón, no más le tiró una patada a la puerta y la abrió. A mí me agarró descuidado, yo estaba acomodando la ropa y yo pensé que iba al baño cuando le pegó la patada a la puerta. Ya cuando miré: ‘Ey, Thalí no’ y se fue. Me asomé un poco y era una puerta negra que se iba cerrando”, le contó Lupillo Rivera a Maripily.

Debido a que su comportamiento provocó su descalificación, la actriz dio su descargo en el show este mismo 14 de febrero, fecha en la que reveló sus poderosas razones para abandonar el exitoso formato de Telemundo en tras permanecer tres semanas aislada del mundo exterior.

Thalí le pego una patada a la puerta para salir😱#LCDLF4 pic.twitter.com/eV6CrpWjTn — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 15, 2024

¿POR QUÉ THALÍ GARCÍA ABANDONÓ “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

En la gala de este 14 de febrero, la histrionisa mexicana conversó con los conductores del programa, a quienes les reveló sus razones para prácticamente huir de la convivencia. “Hoy sentí, en algún momento del clímax de la casa, que tenía que elegir entre mi familia y este sueño de llegar a la final y ganar el premio. De qué me sirve ganar si no tengo lo más importante”, dijo.

Por tanto, Thalía García abandonó “La casa de los famosos 4″ porque no quiere que la gente y sus propios compañeros del programa sigan tergiversando su relación amical con Lupillo Rivera, además de sentirse angustiada por el aislamiento e incomunicación de sus seres amados.

“No sé si estoy más tranquila, creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara y se tergiversara. Como saben, tengo una familia afuera que tengo que proteger, sentí que en algún un momento todo se estaba saliendo de contexto y control; y ni modo, a veces en la vida hay que tomar decisiones y, la verdad, no les voy a mentir: es que quiero regresar a la casa”, mencionó.

Cuando le consultaron si se arrepentía de la decisión que había tomado, la mexicana señaló que todo pasó tan rápido que no tuvo tiempo de ver con claridad las cosas, toda vez que estaba viviendo situaciones retadoras, ansiedad, angustia y quería saber cómo se estaba manejando la información desde fuera. “Si en la vida real uno tiene que cuidarse, acá con tantas cámaras, a veces quería hacer un chiste y luego me arrepentía; me sentía constantemente apagada (…). Muchas veces traté de abrirme y ser yo para que me conozcan”, contó.

Primeras palabras de Thalí después de abandonar la casa #LCDLF4 pic.twitter.com/vyyAMUJMmK — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) February 15, 2024

FUERTE Y CLARO: THALÍ GARCÍA HABLÓ DE SU RELACIÓN CON LUPILLO RIVERA

Asimismo, fue consultada sobre el tipo de relación que tiene con Guadalupe Rivera, a lo que Thalí respondió que era la única persona en la que confiaba al 100% dentro de “La casa de los famosos 4″, toda vez que formaron una sociedad de manera intuitiva y tratando de ser telepáticos. “Esta amistad, no sé, creo que me vi y nos vimos, aunque no puedo hablar por Lupillo, tratando de llegar a una final, protegiéndonos, tratando de unir, no sólo al equipo Tierra, sino de verdad unir la casa; y hoy vi miedo en los ojos de Lupillo”.

En otro momento, habló de las personas que se acercan a los exteriores de la casa, para mostrar su apoyo a sus habitantes favoritos; si bien, recibió el respaldo de muchos, algo que no le gustó fue cuando la vincularon sentimentalmente con el cantante de corridos.

“Lo más valioso son mis hijos y ese matrimonio que con mucho esfuerzo hemos tratado de mantener. Es una decisión de todos días, quizá para mí fue bizarro despertar en mi aniversario ocho en una situación particular, donde sentí hace unos días un manejo de la relación que tengo con Lupillo con una connotación que no me gusta: los habitantes, los gritos de afuera, siento que miran mal que me eligió para subir a la suit, pero era un acuerdo de confianza y comodidad (…). Cristina me dijo que me estaba exponiendo, pero no lo sentí así, a parte si me hubieran preguntado, yo a Lupillo lo conozco desde que soy una niña, para mí es un referente de muchas cosas culturalmente”, dijo.

Respecto a que no le dijo nada sobre su plan de huir de la convivencia, es algo de lo que se arrepiente, pero estaba segura que el cantante se lo hubiera impedido. Igual está agradecida y considera un honor haber compartido varias semanas a su lado. “Gracias por abrir tu corazón, enseñarme a jugar billar, sin duda deseo que volvamos a vernos fuera de la casa. Disculpa si sientes que te abandoné (…), aquí tienes una amiga que te quiere, admira y respeta”, dijo a Rivera entre sollozos.