¡La industria del entretenimiento de luto! La actriz estadounidense Andrea Fay Friedman, reconocida por su destacado papel en “Life Goes On”, “Baywatch” y “La Ley y el Orden”, falleció el domingo 3 diciembre a los 53 años.

La noticia del fallecimiento, se dio a conocer a través del diario Variety. Según el portal web de la revista, la actriz con síndrome de down perdió la vida en su natal Santa Mónica, California, sin embargo, no se ofrecieron más detalles al respecto.

Cabe resaltar que la estadounidense se encontraba alejada del espectáculo desde el 2019 aparentemente por su condición médica, la última película en la que apareció fue “Carol of the bells”, una historia navideña conmovedora que relata la búsqueda de un joven adoptado que busca a su madre biológica y cuando la encuentra descubre que padece de Síndrome de Down. Pero, ¿quién es Andrea Fay Friedman?, ¿de qué falleció la actriz? En las siguientes líneas te lo contamos.

¿Quién es Andrea Fay Friedman?

Andrea Fay Friedman es una actriz con síndrome de Down que nació en California el 1 de junio de 1970. Estudio en el instituto Bautista de Los Ángeles y en la Universidad de Santa Mónica. De acuerdo a sus propias palabras, desde siempre estuvo acostumbrada a llevar una vida normal pese a tener esta condición, por ello fue capaz de completar su carrera y hasta desempeñarse como profesor asistente en un programa de UCLA en el que se enseñaba a estudiantes con Síndrome de Down a tener una vida independiente.

La talentosísima actriz comenzó su carrera artística en el año 1992 dentro de la icónica serie “Life goes on”, donde interpretó a Amanda Swanson, la novia de Charles “Corky” Tatcher. Posteriormente, fue considerada para aparecer en producciones como “Baywatch” y “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”.

¿DE QUÉ FALLECIÓ ANDREA FAY FRIEDMAN?

Tras su última aparición en las pantallas con “Carol of the bells” en el 2019, la actriz no volvió a parecer en ninguna película debido a que padecía Alzheimer y este sería el motivo de su fallecimiento.

¿DÓNDE VER LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES?

Si deseas ver a Andrea Fay en “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas especiales”, las 24 temporadas se encuentran disponibles en Amazon Prime Video.

Andrea Fay Friedman en la Ley y el Orden junto a Marika Hargitay (Foto: Prime Video)