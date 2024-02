La segunda semana de “La casa de los famosos 4″ se encendió con las discusiones entre varios habitantes, a ello debemos sumar los retos a los que deben enfrentarse como quedarse sin agua en las regaderas hasta el sábado por la noche. Ante ello nos preguntamos, ¿cómo serán las nominaciones hoy jueves? ¿Prevalecerán las riñas o de nuevo tratarán de armar alguna estrategia para proteger a los de su habitación? En las siguientes horas lo sabremos.

Recordemos que el primer eliminado de este exitoso formato, que va en su cuarta temporada, fue Christian Estrada, quien no pudo convencer al público y obtuvo el menor puntaje para quedarse una semana más en la casa.

¿QUIÉNES FUERON NOMINADOS DE LA SEMANA 2 EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

Para poder deslizar los nombres de quiénes podrían ser nominados por sus compañeros, debemos hacer un repaso de todo lo que pasó estos días. Por ejemplo, el enfrentamiento que tuvo Thalí con Maripily, quien explotó y le dijo de todo, aunque luego le pidió disculpas; asimismo, la actriz también tuvo un altercado con Leslie Gallardo y posteriormente con Cristina Porta. Pero estas peleas no surgieron de la nada, ya que para estas dos últimas, ambas de la habitación Fuego, la mexicana estaría hablando de ellas a sus espaldas, algo que fue negado por la integrante del cuarto Tierra. Sea cual fuera el caso, lo cierto es que García ha sido atacada en grupo por varias de ellas. ¿Estrategia o no? Lo cierto es que la histrionisa está teniendo bastante apoyo del público.

De otro lado, Maripily también ha sido el foco de atención de sus compañeros por sus peleas, algo que la llevó a ser confrontada por Lupillo el momento que ella discutía con Thalí, quien también pertenece a su team. Él le hizo unas preguntas y descubrió que la boricua cuenta algunas cosas que van pasando dentro de su habitación, algo que le dijeron debía evitarse. Por su parte, Alfredo Adame no tuvo reparos en señalar a la puertorriqueña en ser especialista de querer “tirar la bronca a todo el mundo”; es más, dijo que ella quiere demostrar que es “la hembra alfa”.

Si bien, Adame se caracteriza por decir las cosas como piensa, posiblemente sea nominado otra vez, pues para varios de sus compañeros él es un poco egoísta al no pensar en los demás al momento de coger algunos alimentos. Pero esto no sería lo único motivo, ya que a algunos no les gusta cómo se expresa, además de considerarlo uno de los favoritos.

Aunque estas son algunas de las cosas que han sucedido, este jueves 1 de febrero conoceremos a los nominados de la semana 2. Así que aquí te contaremos cómo fueron las nominaciones y los votos que cada uno dio.

EL PODER DEL LÍDER

Tomando en cuenta que para esta semana, el liderazgo lo ganó Ariadna Gutiérrez, ella tendrá a facultad de salvar a uno de sus compañeros que estarían con un pie fuera de la cuarta temporada de “La casa de los famosos 4″. Su decisión se conocerá el viernes.

Una vez que se sepa el nombre del afortunado, el resto de los habitantes nominados dependerán del voto del público.

Como se recuerda, la primera finalista de Miss Universo 2015 le ganó a Clovis Nienow en la competencia “Misión espacial”. Debido a que salió vencedora, pudo escoger a su compañero de suit, al final eligió a ‘La Divaza’.